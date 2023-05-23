Sınavlarda gözetmen olacaklar dikkat! 2023 sınav gözetmen ücreti belli oldu! Rakamları görenler başvuru yapmaya başladı







SINAV GÖZETMENLİK ÜCRETİ NE KADAR?











Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınavlarda öğretmenler, gözetmen olarak görev alabilmektedir. Gözetmenlik görevi, sınav binalarında yönetici, sınav sorumlusu, gözetmen veya salon başkanı gibi pozisyonlarda yer almak anlamına gelir ve bu görevi yerine getiren öğretim görevlilerine bir ücret ödenir. Peki bu ücret miktarı ne kadar? İşte detaylar haberimizde...Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınavlarda gözetmenlik görevini üstlenen öğretmenlerin sınav ücretleri her yıl belirlenen vergi dilimine göre değişiklik göstermektedir. 2022 ve 2023 yıllarında gözetmenlik yapan görevlilere ödenen ücretler şu şekildedir:Bina Yöneticisi: 2022 yılında yüzde 15'lik vergi dilimine göre 533 Türk Lirası, 2023 yılında ise 694 Türk Lirası alacak. Bina Sınav Sorumlusu: 2022 yılında yüzde 15'lik vergi dilimine göre 562 Türk Lirası, 2023 yılında ise 1.096 Türk Lirası alacak. Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 2022 yılında yüzde 15'lik vergi dilimine göre 477 Türk Lirası, 2023 yılında ise 740 Türk Lirası alacak. Gözetmen: 2022 yılında yüzde 15'lik vergi dilimine göre 449 Türk Lirası, 2023 yılında ise 584 Türk Lirası alacak. Salon Başkanı: 2022 yılında yüzde 15'lik vergi dilimine göre 463 Türk Lirası, 2023 yılında ise 602 Türk Lirası alacak. Yardımcı Engelli Gözetmen: 2022 yılında yüzde 15'lik vergi dilimine göre 562 Türk Lirası, 2023 yılında ise 730 Türk Lirası alacak. E-Sınav Uygulama Sorumlusu: 2022 yılında yüzde 15'lik vergi dilimine göre 421 Türk Lirası, 2023 yılında ise 548 Türk Lirası alacak. E-Sınav Salon Başkanı: 2022 yılında yüzde 15'lik vergi dilimine göre 365 Türk Lirası, 2023 yılında ise 474 Türk Lirası alacak. E-Sınav Gözetmeni: 2022 yılında yüzde 15'lik vergi dilimine göre 337 Türk Lirası, 2023 yılında ise 438 Türk Lirası alacak. Sınav görevlisi olarak görev almak isteyenler, ÖSYM sınavları için GİS (Görev İstek Sistemi) üzerinden, Milli Eğitim Bakanlığı sınavları için ise MEBBİS (Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Sistemi) üzerinden başvurularını yapabilirler. Başvuru süreci ve tarihleri ilgili kurumların resmi kaynaklarından takip edilmelidir.