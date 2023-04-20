Sınavsız, mülakatsız 405 memur istihdam edilecek! Duyuru yapıldı: Son gün 5 Mayıs

İşsizliğin önüne geçmek için birçok kurum ve kuruluş iş ilanı yayınlamaya başladı. İş arayan vatandaşın yüzünü güldürecek bir son dakika haberi de Pamukkale Üniversitesinden geldi. Detaylar haberimizde…
YAZILI VEYA SÖZLÜ SINAV OLMAKSIZIN 5 MAYIS’A KADAR 405 MEMUR ALINACAK!
KPSS puan sıralamasına göre 5 Mayıs'a kadar üniversitelere yazılı ve sözlü sınavsız 405 memur alımı yapılacak! Başvurular başlamış olup, bayram tatili dönemi boyunca devam edecektir. İşte detaylar… Ramazan Bayramı öncesi birçok kamu kurumu yeni iş ilanları yayınladı. Bunlardan biri de Pamukkale Üniversitesi. Pamukkale Üniversitesi 13 Nisan 2023 tarihinde yeni kontenjanlar yayınladı. Yapılan açıklamaya göre üniversitede memur ve işçi kadrosuna 405 kadın ve erkek alınacak. Başvurular 5 Mayıs 2023 tarihine kadar geçerlidir. Yeni doldurulacak kadrolara ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: ‘’ Fizyoterapist, Hemşire, Büro Memur, farklı branşlardan Tekniker, Teknisyen, Mühendis, Biolog, Diyetisyen, Eczacı, Güvenlik Görevlisi, Antrenör, Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı, Temizlik, Şoför ve destek grubuna personel alınacağı belirtildi. Peki Pamukkale Üniversitesinde yer açılan bu kadrolara başvurular nereye ve nasıl yapılır ve gerekli başvuru koşulları nelerdir?