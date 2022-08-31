YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 14:43

Sinema Ve Televizyon Sektörüne Yeni Oyuncular Yetiştirecekler - İstanbul

YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 14:43
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Sinema Ve Televizyon Sektörüne Yeni Oyuncular Yetiştirecekler - İstanbul


Üniversite çatısı altına giren akademi, usta isimlerden oluşan eğitmen kadrosuyla sinema ve televizyon sektörüne yeni oyuncular yetiştirecek.


Türkiye'nin köklü üniversitelerinden bir tanesi olan Doğuş Üniversitesi ve ASM Akademi, iş birliği protokolü yaparak güçlerini birleştirdi. Akademi; eğitmen ve oyuncu Beyti Engin'in oyunculuk için eğitim üzerine geliştirdiği yenilikçi yaklaşımı esas alarak sinema ve televizyon sektörüne yeni yetenekler kazandıracak. ASM Akademi, psikoloji ve nörobilim alanında yapılan araştırmalara dayanan özgün müfredatı ve uzman eğitmen kadrosuyla öğrenci yetiştirecek.




İşte uzman eğitmen kadrosu


ASM Akademi'ye kayıt olan öğrenciler; Aşkın Şenol, Beyti Engin, Bedir Bedir, Bihter Dinçel, Burak Sayın, Dilek Tekintaş, Deniz Koloş, Koray Tarhan, Gamze Topuz, Mehmet Ertansel, Hakan Karsak, Sefa Tantoğlu, Selen Domaç, Şenol Sönmez, Tuğçe Karaoğlan, Tuluğ Tırpan, Özlem Tokaslan, Pınar Ataer ve Ulvi Arı'dan oyunculuk için eğitim alacak. Ayrıca düzenlenecek workshoplarda uzman ve ünlü konuklar da öğrencilerle bir araya gelecek.


Kayıtlar devam ediyor


Sadece yeni yetenekler değil, uzman eğitmenler de yetiştirmeyi amaçlayan ASM Akademi, gelişen sinema televizyon sektörüne yeni bir soluk, yepyeni imkânlar ve fırsatlar sunmayı amaçlıyor. Kariyerini medyanın uzmanlaşmış isimlerinden eğitim alarak şekillendirmek isteyenler için kayıtlar devam etmekte.

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Haber Editörü
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