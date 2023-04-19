Sinir bozan küf lekelerine son! Bu yöntemle 3 dakikada küfe veda edin







KÜF LEKELERİNİ ÇIKARMA YÖNTEMLERİ







Küflenen kıyafetler ya da eşyalar insanları uzun zaman uğraştırıyor. Küf lekeleri çok zor çıkan lekeler olarak biliniyor ve nasıl çıkarılabileceği de internet üzerinden araştırılıyor. Peki inatçı küf lekesi nasıl çıkarılır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Küf lekeleri genel olarak nemli bölgelerde ortaya çıkar. Ev eşyalarında, eski kıyafetlerde, pencere diplerinde, yatak arkalarında sık sık küf oluşumu olabiliyor. Kıyafetlerde ya da eşyalarda oluşan küf lekelerinden kurtulmanın birçok farklı yolu var. Küf lekesinden kurtulmak için ilk yöntem klor. Bir bardak ılık su içine bir kaşık klor eklenerek bir sprey şişesine doldurarak küflü olan bölgeye bez yardımıyla uygulayarak küften kurtulabilirsiniz. Klor karışımı özellikle halı ve kumaşlarda oluşan küflere iyi gelir. Diğer yöntem ise sirke karışımı. Bir fincan sirke ve bir bardak sıcak su karıştırılarak halı ya da duvarda oluşan küfün üstüne dökülerek 10 dakika bekletilir ve nemli bir bez yardımıyla temizlenir. Bu karışım duvar, koltuk, dolapların içi, kanepe altları için kullanılabilir.Küften kurtulmak için küf lekesinin üstüne limon suyu döküp zerine sofra tuzu ekleyebilirsiniz. Bu karışımı ılık nemli bir bezle temizleyerek küf lekesinden kurtulabilirsiniz. Küf lekesinden kurtulmanın diğer yöntemi ise karbonat ve sirke karışımı. Bir kap içinde bir paket karbonat ve bir su bardağı sirke karıştırılıp küf lekesinin üstüne sıkılır ve 10 dakika bekletilir. Bu karışım sayesinde leke akmaya başlar ve lekelerde nemli bir bezle temizlenir. Halılarda oluşan küf lekelerine bir iki kaşık çamaşır deterjanı ve beyaz sirke sıkılır ve bir süre bekledikten sonra bölge temizlenir. Küf lekesinden kurtulmanın diğer yöntemi de diş macunu. Eski bir fırça üstüne diş fırçası eklenir ve küf lekesi oluşan bölge fırçalanır ve 5 dakika bekletilir. Sonra ise sıcak sudan geçirilen bez yardımıyla temizlenir. Küf oluşan bölgeye sıvı sabun dökülerek nemli bezle temizlenebilir. Sert kumaşlarda ve dokularda kalıp sabun kullanılabilir. Halı, kaban, koltuk gibi eşyalarda oluşan kalıp sabunlar küf lekeleri için etkilidir. Son olarak küf lekelerinden kurtulmanın yolu boraks olarak bilinir. Kumaşlarda olan küf lekeleri için boraks kullanılır. Aktar ya da eczaneden alınabilecek boraks su ile karıştırılır ve küf oluşan eşyaların üstüne sürülerek çamaşır makinesinde yıkanır.