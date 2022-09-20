YAŞAM
20 Eylül 2022 - 08:50

Sinir krizi geçiren kadın evinin balkonunu yaktı, camları kırıp eline ne geçtiyse sokağa fırlattı

Antalya'da sınır krizi geçiren kadın, evin balkonu yaktı. Balkon yandığı esnada evin camlarını parçalayıp, aşağıya evdeki eşyaları fırlatan kadın, polis ekipleri tarafından sakinleştirildi.

YAŞAM
20 Eylül 2022 - 08:50
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Sinir krizi geçiren kadın evinin balkonunu yaktı, camları kırıp eline ne geçtiyse sokağa fırlattı


Olay, Kızılsaray Mahallesi 73. Sokak üzerindeki 5 katlı bir binanın 3. katında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, sinir krizi geçiren Adile D. evdeki eşyaları dışarı fırlattı. Oda kapılarının ve pencerelerin camlarını kıran kadın, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olayın gerçekleştiği yere polis, itfaiye ve sağlık personelleri yollandı. Adrese gelen itfaiye ekipleri, sinir krizi geçiren kadını durdurmaya çalışsa da oldukça verimli geçiren olamadı. Adile D.'nin balkonu ateşe vermesiyle müdahale etmek zorunda kalan itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Adile D., polis ekiplerinin yarım saatlik ikna çalışması sonucu sakinleşti.



"Eline ne geçtiyse fırlattı"

Adile D.'nin üst komşusu Güngör Şentay, “Devamlı eve zara veriyor, evi yakması ilk kez oldu. Ev sahibini aradım, 'Ben aldığım paraya bakarım' dedi. Arabalarımızı koyamıyoruz korkudan" ifadelerine yer verdi.

Mahalle sakini Uğur Hazır da, “Balkonda bağırıp çağıran bir kadın gördük, geldiğimde eşyalarını balkondan aşağıya atıyordu. Elektrik süpürgesi ve eline ne geçtiyse aşağıya fırlattı. Sonrasında balkona yakıcı bir madde döküp ateşe verdi. Balkondan dışarı çıkıp bağırdı. Camları elindeki bıçakla kırdı. Sonra tekrar içeri girip bağırıp çağırmaya devam etti" şeklinde konuştu. Bayram İltir adlı vatandaş, “Biz ev yanıyor sandık ancak içeride bir kadın varmış. Elindeki bıçakla camlara vuruyordu, dışarıya elektrik süpürgesi fırlattı, insanlara bağırıp çağırıyordu" ifadelerini kullandı. .

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Haber Editörü
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