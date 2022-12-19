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19 Aralık 2022 - 23:36

Sinisa Mihajlovic'e veda...

Geçtiğimiz hafta uzun süredir gördüğü kanser tedavisi sonrası hayata gözlerini yuman efsane futbolcu Sinisa Mihajlovic son yolculuğuna uğurlandı.

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19 Aralık 2022 - 23:36
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Sinisa Mihajlovic'e veda...


Serie A ve Sırbistan futbolunun efsane ismi Sinisa Mihajlovic, geçtiğimiz hafta ölümüyle tüm dünyayı yasa boğmuştu. Sırp futbol efsanesinin cenaze töreni Roma'da yapıldı. Törene İtalya futbolunun birçok ismi katılım gösterdi. 

 



Sinisa Mihajlovic'e Temmuz 2019'da lösemi tanısı konulmuş, genç teknik adam gördüğü tedaviler sayesinde bu hastalığı 2020 yılında alt etmişti. Mart ayında teknik direktörlük koltuğunda oturduğu Bologna, basın toplantısı düzenleyerek hastalığın tekrardan nüksettiğini açıklamıştı. Sinisa, 16 Aralık günü lösemiye bu kez yenik düşmüş ve hayata gözlerini yummuştu. Mihajlovic, ölümüyle herkese şok etmişti. Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, "53 yaşında birinin bu kadar gençken böylesine amansız bir hastalığa yenik düşmesi hiç adil değil. Sinisa, yeşil sahalarda olduğu gibi son ana kadar aslanlar gibi mücadele etti. Onu her zaman böyle kaya gibi sert ve cesur şekilde hatırlayacağım" dedi. 

 

Sinisa Mihajlovic, 21 yıllık kariyerinde Borovo, Vojvodina, Kızıyıldız, Roma, Sampdoria, Lazio ve Inter Milan formaları giymişti. 2006'da teknik adamlık kariyerine adım atan Mihajlovic, Çizme'nin dışına pek çıkmamış ve son olarak Bologna'nın başında görev alıyordu. 

EDİTÖR
arda müldür
arda müldür
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