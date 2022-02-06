YAŞAM
06 Şubat 2022 - 12:41

Sinop'ta barışmak için toplanan 2 grup arasında kan aktı: 2 ölü 6 yaralı

Sinop'un Boyabat ilçesinde aralarında bir husumet olan 2 grup barışmak için bir araya gelirken, yeniden çıkan kavgada silahlar konuştu. Olay sonrası 2 kişi hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı.

YAŞAM
06 Şubat 2022 - 12:41
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Sinop’ta barışmak için toplanan 2 grup arasında kan aktı: 2 ölü 6 yaralı
Sinop’un Boyabat ilçesine bağlı Bağlar Mahallesi’nde yaşayan ve daha önceden aralarında bir husumet olan iki grup, tekrar barışmak için bir araya geldiler. Taraflar arasındaki barış konuşması bir anda tartışmaya ve onun ardında da kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı çatışmada ise 8 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.




YARALILARDAN 2'Sİ HAYATINI KAYBETTİ!




Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, kavgada yaralanan şahısları ambulanslara alarak Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi’ne kaldırırken burada tedavi altına alınan yaralılardan Aşkın Ç. ve Cemal E. doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralılar ise yapılan ilk müdahalelerden sonra kentteki farklı hastanelere sevkleri sağlandı.

Olayın yaşandığı mahallede polis geniş güvenlik önlemleri alırken söz konusu olaya ilişkin sinop Valiliği yazılı bir açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada saat 23.00 sularında Boyabat ilçesinde meydana gelen olayda 2 kişinin ateşli silah yaralanması sonrası hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı belirtilerek, ilgili ekiplerin konuya ilişkin adli tahkikata başladıkları ve olayı gerçekleştiren failler hakkında da yakalamaların başlatıldığını bildirdi.

 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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