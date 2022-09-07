Sinop’ta çıkan yangında 5 ev ile bir ambar kül oldu

Olay, dün günün erken saatlerinde Saraydüzü'ne bağlı Asarcık köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan Ahmet Coşkun'a ait bir evde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler, diğer 4 ev ile bir ambara sıçradı. İhbar üzerine köye Sinop Belediyesi, Boyabat Belediyesi ve Saraydüzü Belediyesi itfaiye ekipleri yollandı.

Yaklaşık iki saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında 5 ev ile ambar kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.