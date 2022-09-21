Sinop’ta otomobil su sanalına devrildi: 5 yaralı













Kaza, saat 10.00 sıralarında Sinop-Boyabat karayolu üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, C.Ö.'nün kullandığı 57 DB 234 plakasına sahip otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ kısmında yer alan yağmur suyu kanalına devrildi. Ters dönen araçta yer alan aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay mahaline gelmekte olan sağlık personelleri tarafından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturmaya başlatıldı.