Sinop’ta otomobilin çarptığı genç kız yaralandı

Kaza, saat 16.30 sıralarında Sinop Otogarı mevkisindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep D.'nin kullandığı 57 KD 257 plakasına sahip otomobil 25 yaşındaki Cansu S.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen genç kız, olayın gerçekleştiği yere sevk edilen sağlık personelince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.