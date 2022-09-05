Sinop’taki RES’lerin altına güneş paneli kurulumları başladı













Cengiz Enerji, Türkiye'nin yenilenebilir enerjideki büyümesinin itici gücü olmaya devam etmekte. Geçtiğimiz yıl Çankırı ve Sinop'taki rüzgar enerji santrallerinin (RES) ilk fazını devreye alan şirket, RES'lerin altına inşa edeceği güneş panelleriyle bu santralleri hibrite dönüştürecek. İlk panellerin Sinop'ta kurulmaya başlandığı proje kapsamında, Hamsi RES'e kurulu gücü 35 MW olacak 65 bin güneş paneli eklenecek. Çankırı'da bulunan Çerkeş RES santraline ise 50 MW kurulu güce sahip 94 bin güneş paneli kurulumu hedefleniyor. Söz konusu yatırımların devreye girmesiyle birlikte, şirketin hibrit RES'lerden oluşan yenilenebilir kaynaklı gücü 237 MW'a ulaşacak.Yenilenebilir enerjinin, iklim kriziyle mücadelenin yanında fosil yakıtlara bağımlılığın azaltılması ve enerji arzı güvenliğinin sağlanmasında da kritik bir rol oynadığını belirten Cengiz Holding Enerji Grup Başkanı Ahmet Cengiz, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesi artışında dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer aldığını dile getirdi.Cengiz, sözlerine şöyle devam etti: “Tedarik zincirinde sürmekte olan aksamalar ve yüksek hammadde maliyetlerine rağmen, Uluslararası Enerji Ajansı'nın verilerine göre küresel yenilenebilir enerji kapasitesi kurulumlarının bu yıl 320 GW'a ulaşarak yeni bir rekora imza atması bekleniyor. Bu yılki kapasitenin yüzde 60'ının güneş enerjisinden geleceği hesaplanırken, kalan yüzde 40'ını rüzgar, hidroelektrik ve diğer yenilenebilir kaynakların oluşturacağı öngörülüyor. Türkiye de yenilenebilir enerji yatırımlarındaki artışlarla bu alanda dünyanın lider ülkeleri arasında yer almakta. Biz de ülkemizin doğal kaynaklarının daha sık kullanılmasına destek vermeye, bu alanda yatırım yapmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl başladığımız 28 türbinlik yatırımımıza 32 MW'lık ilave kapasiteli 5 türbin daha ekledik. Böylece 2023 yılında rüzgar kaynaklı enerji üretim gücümüzü 152 MW'a çıkaracağız. Hibrit projelerle de mevcut yatırımlarımızın verimliliğini ve kapasitesini maksimum seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.