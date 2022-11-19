Dizi
19 Kasım 2022 - 14:46

Sipahi dizi konusu ve oyuncuları

Show TV'nin yeni yapımı Sipahi'nin hazırlıkları bitti. Çekimleri başlayan dizi Kaan Yıldırım, Kerem Alışık ve Özgecan Gürel'i bir araya getirirken, güçlü oyuncularıyla şimdiden seyirciyi heyecanlandırdı. Peki, Sipahi dizisinin konusu ne, dizi ne zaman başlayacak? İşte Sipahi dizisiyle ilgili merak edilenler...

Dizi
19 Kasım 2022 - 14:46
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Sipahi dizi konusu ve oyuncuları


Antep dizisi olarak ekranlarda izleyeceğimiz Sipahi dizisinin senaristliğini Ali Doğançay, yönetmenliğini ise Hakan İnan yapıyor. Şimdiden ekranların güçlü yapımı olmaya aday gösterilen dizinin hikayesi Antep'ten Almanya'ya taşınacak.

SİPAHİ DİZİ HİKAYESİ NEDİR?

Dizide MİT tarafından yetiştirilen iyi bir ajan olan Korkut Ali Türkoğlu (Kaan Yıldırım)'la istihbaratçıların operasyonları ele alınacak.



 sipahi dizisi

SİPAHİ OYUNCULARI

Dizide; Kaan Yıldırım, Özge Gürel, Kerem Alışık, inan Tuzcu, Erkan Bektaş, Başak Gümülcinelioğlu, Nurettin Sönmez, Çağdaş Onur Öztürk, Serhat Nalbantoğlu, Emre Bulut, Gözde Okur, Elit Andaç Çam, Zeynep Oymak, Berrin Arısoy ve Selçuk Borak oynayacak.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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