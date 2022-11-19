Sipahi dizi konusu ve oyuncuları







SİPAHİ DİZİ HİKAYESİ NEDİR?







SİPAHİ OYUNCULARI

Antep dizisi olarak ekranlarda izleyeceğimiz Sipahi dizisinin senaristliğini Ali Doğançay, yönetmenliğini ise Hakan İnan yapıyor. Şimdiden ekranların güçlü yapımı olmaya aday gösterilen dizinin hikayesi Antep'ten Almanya'ya taşınacak.Dizide MİT tarafından yetiştirilen iyi bir ajan olan Korkut Ali Türkoğlu (Kaan Yıldırım)'la istihbaratçıların operasyonları ele alınacak.Dizide; Kaan Yıldırım, Özge Gürel, Kerem Alışık, inan Tuzcu, Erkan Bektaş, Başak Gümülcinelioğlu, Nurettin Sönmez, Çağdaş Onur Öztürk, Serhat Nalbantoğlu, Emre Bulut, Gözde Okur, Elit Andaç Çam, Zeynep Oymak, Berrin Arısoy ve Selçuk Borak oynayacak.