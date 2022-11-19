Antep dizisi olarak ekranlarda izleyeceğimiz Sipahi dizisinin senaristliğini Ali Doğançay, yönetmenliğini ise Hakan İnan yapıyor. Şimdiden ekranların güçlü yapımı olmaya aday gösterilen dizinin hikayesi Antep'ten Almanya'ya taşınacak.
Dizi
19 Kasım 2022 - 14:46
Sipahi dizi konusu ve oyuncuları
Show TV'nin yeni yapımı Sipahi'nin hazırlıkları bitti. Çekimleri başlayan dizi Kaan Yıldırım, Kerem Alışık ve Özgecan Gürel'i bir araya getirirken, güçlü oyuncularıyla şimdiden seyirciyi heyecanlandırdı. Peki, Sipahi dizisinin konusu ne, dizi ne zaman başlayacak? İşte Sipahi dizisiyle ilgili merak edilenler...
Dizi
19 Kasım 2022 - 14:46
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