Kim Kimdir
05 Aralık 2022 - 09:16

Sipahi dizisinde Ezgi kimdir, gerçek adı nedir? Sipahi dizisi Ezgi karakterini canlandıran Başak Gümülcinelioğlu hakkında bilgiler ve rol aldığı yapımlar

Show TV ekranlarında yeni yayın hayatına başlayacak olan Sipahi dizisi hakkında araştırmalar devam ediyor. Pazartesi günü ekrana gelecek olan dizide Ezgi karakterine hayat verecek oyuncunun kim olduğu araştırılıyor. İşte Sipahi dizisi Ezgi hakkında merak edilen tüm detaylar…

Kim Kimdir
05 Aralık 2022 - 09:16
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Sipahi dizisinde Ezgi kimdir, gerçek adı nedir? Sipahi dizisi Ezgi karakterini canlandıran Başak Gümülcinelioğlu hakkında bilgiler ve rol aldığı yapımlar


Show TV ekranlarında yayınlanan Sipahi dizisi fragmanları izleyicileri heyecanlandırdı. Pazartesi Akşamları ekranlarda yer alacak olan dizi 12 Aralık 2022 tarihinde başlıyor. Aksiyon ve gerilim türünde ekranlara gelen dizi güçlü oyuncu kadrosuyla da oldukça dikkat çekiyor. Fragmanlar ile heyecanı zirveye taşıyan yeni dizi Milli İstihbarat Teşkilatı’nda görev yapan Korkut Ali Türkoğlu'nun hayatını konu ediniyor. CNP Film tarafından ekranları taşınan Sipahi dizisi ilk bölümü merakla bekleniyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Kaan Yıldırım, Kerem Alışık, Özge Gürel ve Başak Gümülcinelioğlu gibi yetenekli isimler yer alıyor. Dizide Ezgi karakterine hayat verecek olan Başak Gümülcinelioğlu hakkında araştırmalar hız kazandı. Dizide Ezgi adında bir Milli İstihbarat Teşkilatı çalışanına hayat verecek olan Gümülcinelioğlu’nun kim olduğu merak ediliyor. İşte Sipahi dizisi Ezgi hakkında merak edilen tüm detaylar…

EZGİ (BAŞAK GÜMÜLCİNELİOĞLU) KİMDİR?

Geçtiğimiz sezon Yargı dizisinde Hakim Neva karakteri ile ekranlara gelen Başak Gümülcinelioğlu, sergilediği performans ile izleyicilerden tam not aldı. Oynadığı dizilerdeki performansları ile sık sık gündemde yer alan Gümülcinelioğlu, Sipahi dizisinde Ezgi karakteri ile kamera karşısına geçti. Dizide Ezgi karakteri Bosna Hersek Savaşı'nda ailesini kaybetmiş biri olarak ekranlarda yer alıyor. Milli İstihbarat Teşkilatı’nda görev yapan cesur ve gözde çalışanlardan biri olan Ezgi, dövüş konusunda çok iyi bir performans göstermektedir.Hayatı içerisinde duygusal zayıfla hiçbir alanda yer vermeyen Ezgi zorlu ve hayati görevlerin üstesinden gelmeyi de kolay bir şekilde başarmaktadır. Özellikle dizide Ezgi'nin soğukkanlı duruşu herkesi etkilemeyi başaracak. Başak Gümülcinelioğlu, dizideki performansı için yakın dövüş kursu ve silah atış eğitimleri aldı.

Başak Gümülcinelioğlu Sipahi dizisi

SİPAHİ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?



CNP Film’in yapımcılığını üstlendiği Sipahi dizisinin İstanbul başta olmak üzere birçok farklı yerde çekimlerine devam ediliyor. 12 Aralık Pazartesi günü Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan dizinin oyuncu kadrosunda birbirinden yetenekli isimler yer almaktadır. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler şu şekildedir:

Kaan Yıldırım, Özge Gürel, Kerem Alışık, Başak Gümülcinelioğlu, Sinan Tuzcu, Erkan Bektaş, Zeynep Oymak, Berrin Arısoy, İsmail Düvenci, Selçuk Borak, Nurettin Sönmez, Çağdaş Onur Öztürk, Serhat Nalbantoğlu, Gözde Okur, Elit Andaç Çam ve Emre Bulut

Sipahi dizisi 12 Aralık Pazartesi akşamı Show TV'de saat 20.00’de ekranlarda olacak.

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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