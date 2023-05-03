Sırbistan'da 7. sınıf öğrencisi okulunu kana buladı: 8'i öğrenci 9 kişi hayatını kaybetti!







8'İ ÖĞRENCİ, 9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ











Sırbistan, Belgrad'da bulunan Vladislav Ribnikar İlkokulunda 7. sınıf. öğrencisi olduğu tespit edilen bir çocuk sabah saatlerinde öğrencilere ve okulun güvenlik görevlilerine karşı ateş açarak saldırı düzenledi.Gerçekleştirilen saldırının hemen ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, veliler de okula akın ettiler. Saldırıda 8 öğrencinin ve 1 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.Polisin olaya ilişkin yaptığı açıklamasında çocuğun söz konusu saldırıyı babasına ait olan bir silahla gerçekleştirdiği öğrenildi. Saldırının hemen ardından 7. sınıf öğrencisinin polis tarafından gözaltına alındığı söylenirken saldırının neden yapıldığı konusunda henüz net bir açıklama yapılmadığı aktarıldı.