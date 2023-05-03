DÜNYA
03 Mayıs 2023 - 13:21

Sırbistan'da 7. sınıf öğrencisi okulunu kana buladı: 8'i öğrenci 9 kişi hayatını kaybetti!

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan bir okulda 7. sınıf öğrencisi olduğu belirlenen bir çocuk okuluna silahlı saldırı düzenledi. Olayda 8'i öğrenci olmak üzere 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırıyı düzenleyen öğrencinin babasına ait tabancalardan biriyle saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi.

DÜNYA
03 Mayıs 2023 - 13:21
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Sırbistan'da 7. sınıf öğrencisi okulunu kana buladı: 8'i öğrenci 9 kişi hayatını kaybetti!


Sırbistan, Belgrad'da bulunan Vladislav Ribnikar İlkokulunda 7. sınıf. öğrencisi olduğu tespit edilen bir çocuk sabah saatlerinde öğrencilere ve okulun güvenlik görevlilerine karşı ateş açarak saldırı düzenledi.

8'İ ÖĞRENCİ, 9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sırbistan'da 7. sınıf öğrencisi okulunu kana buladı

Gerçekleştirilen saldırının hemen ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, veliler de okula akın ettiler. Saldırıda 8 öğrencinin ve 1 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.



Sırbistan'da 7. sınıf öğrencisi okulunu kana buladı

Polisin olaya ilişkin yaptığı açıklamasında çocuğun söz konusu saldırıyı babasına ait olan bir silahla gerçekleştirdiği öğrenildi. Saldırının hemen ardından 7. sınıf öğrencisinin polis tarafından gözaltına alındığı söylenirken saldırının neden yapıldığı konusunda henüz net bir açıklama yapılmadığı aktarıldı.

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Elvan ÇILDIR
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