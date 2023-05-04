DÜNYA
04 Mayıs 2023 - 13:47

Sırbistan'da bir okula silahlı saldırı!

Silahlı saldırı yerel saatle 08:00 sıralarında Belgrad'ın merkezi Vracar semtindeki Vladislav Ribnikar okulunda gerçekleşti. Saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti.

DÜNYA
04 Mayıs 2023 - 13:47
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Sırbistan’da bir okula silahlı saldırı!


   Yetkililer, cinayet zanlısı 14 yaşındaki bir çocuğu tutuklayarak, elleri kelepçeli ve başına bir ceket örterek olay yerinden uzaklaştırdı.

    Sınıf arkadaşları, zanlının bir tarih dersine girdiğini, önce öğretmeni vurduğunu, ardından silahını diğer öğrencilere doğrulttuğunu söyledi. Ayrıca, okula girmesini engellemeye çalışan en az bir güvenlik görevlisini de vurduğu iddia edildi.



    Olay Sırbistan'da büyük bir şoka neden oldu. Yaygın silah sahipliğine rağmen, silahlı suçların nadir olduğu ülkede, okullarda silahlı saldırılar duyulmamıştı.

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İpek BAL
İpek BAL
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