Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a yakın bir bölgede olan Mladenovac'ta, hareket halindeki bir aracın içinden otomatik tüfekle ateş açıldı. Gerçekleştirilen saldırıda 10 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı. Sırbistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Mladenovac'ta areket halindeki bir araçtan otomatik silahlı saldırganlar ateş açarak 8 kişiyi öldürdü ve 13 kişiyi yaraladı. Daha sonrasında ise ölü sayısının 10'a yaralaı saysının da 15'e yükseldiği bilgisine ulaşıldı.
DÜNYA
05 Mayıs 2023 - 13:35
Sırbistan'da silahlar susmuyor! 2 gün arayla yeni saldırı: 10 kişi öldü, 15 kişi yaralandı!
Sırbistan'da düzenlenen bir silahlı saldırıda 10 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı bildirildi. 21 yaşında olduğu belirlenen saldırgan U.B.'nin ülkenin orta kesimindeki Kragujevac'ta polis tarafından gözaltına alındığı açıklandı.
DÜNYA
05 Mayıs 2023 - 13:35