Sırbistan'da silahlar susmuyor! 2 gün arayla yeni saldırı: 10 kişi öldü, 15 kişi yaralandı!













SALDIRGAN YAKALANDI

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a yakın bir bölgede olan Mladenovac'ta, hareket halindeki bir aracın içinden otomatik tüfekle ateş açıldı. Gerçekleştirilen saldırıda 10 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı. Sırbistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Mladenovac'ta areket halindeki bir araçtan otomatik silahlı saldırganlar ateş açarak 8 kişiyi öldürdü ve 13 kişiyi yaraladı. Daha sonrasında ise ölü sayısının 10'a yaralaı saysının da 15'e yükseldiği bilgisine ulaşıldı.Olayı gerçekleştiren U.B. isimli saldırganın polis tarafından etrafının sarıldığı, fakat teslim olmaktan kaçmak için çevreye ateş açmaya devam ettiğinin belirtildiği açıklamada 21 yaşındaki saldırganın Kragujevac yakınlarında yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Bakan Gasic, gerçekleştirilen saldırıyı bir 'terör eylemi' şeklinde değerlendirdi. Çarşamba günü ise Sırbistan'da 14 yaşındaki yedinci sınıf öğrencisi K.K. okulda bir saldırı düzenlemiş ve Vladislav Ribnikar İlkokulu'nda eline aldığı silahla sekizi çocuk ve bir güvenlik görevlisi olmak üzere dokuz kişiyi öldürmüştü.