DÜNYA
05 Mayıs 2023 - 13:35

Sırbistan'da silahlar susmuyor! 2 gün arayla yeni saldırı: 10 kişi öldü, 15 kişi yaralandı!

Sırbistan'da düzenlenen bir silahlı saldırıda 10 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı bildirildi. 21 yaşında olduğu belirlenen saldırgan U.B.'nin ülkenin orta kesimindeki Kragujevac'ta polis tarafından gözaltına alındığı açıklandı.

DÜNYA
05 Mayıs 2023 - 13:35
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Sırbistan'da silahlar susmuyor! 2 gün arayla yeni saldırı: 10 kişi öldü, 15 kişi yaralandı!


Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a yakın bir bölgede olan Mladenovac'ta, hareket halindeki bir aracın içinden otomatik tüfekle ateş açıldı. Gerçekleştirilen saldırıda 10 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı.

Sırbistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Mladenovac'ta areket halindeki bir araçtan otomatik silahlı saldırganlar ateş açarak 8 kişiyi öldürdü ve 13 kişiyi yaraladı. Daha sonrasında ise ölü sayısının 10'a yaralaı saysının da 15'e yükseldiği bilgisine ulaşıldı.



Sırbistan silahlı saldırı 10 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

SALDIRGAN YAKALANDI

Olayı gerçekleştiren U.B. isimli saldırganın polis tarafından etrafının sarıldığı, fakat teslim olmaktan kaçmak için çevreye ateş açmaya devam ettiğinin belirtildiği açıklamada 21 yaşındaki saldırganın Kragujevac yakınlarında yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Bakan Gasic, gerçekleştirilen saldırıyı bir 'terör eylemi' şeklinde değerlendirdi.

Çarşamba günü ise Sırbistan'da 14 yaşındaki yedinci sınıf öğrencisi K.K. okulda bir saldırı düzenlemiş ve Vladislav Ribnikar İlkokulu'nda eline aldığı silahla sekizi çocuk ve bir güvenlik görevlisi olmak üzere dokuz kişiyi öldürmüştü.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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