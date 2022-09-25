YAŞAM
25 Eylül 2022 - 13:13

Siren çalıp uyarı yapan ambulansa ısrarla yol vermedi

Antalya'da hastaneye yeni doğan bebek nakleden ambulansa havalimanına turist götüren midibüs sürücüsü tarafından yol verilmedi. O anlar ise kameralar tarafından görüntülendi.

YAŞAM
25 Eylül 2022 - 13:13
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Siren çalıp uyarı yapan ambulansa ısrarla yol vermedi


Olay, Antalya-Manavgat karayolunda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Antalya'dan Manavgat'a yeni doğan bebek nakleden bir acil yardım ambulansına D-400 karayolunda havalimanından aldığı turistleri otellerine götürdüğü değerlendirilen tur midibüsü şoförü tarafından yol verilmedi. Kameraya yansıyan görüntüde sol şeritte seyreden midibüs sürücüsünün siren çalan ambulans tarafından anons yapılmasına rağmen yoluna sürdürüldüğü görüldü. Midibüs şoförünün yol vermediği anlar sağlık görevlileri tarafından kayıt altına alındı. Sirenleri çalan ambulans şoförünün '818 yolu aç' diye uyarılar yaptığı duyuldu. Uyarılara rağmen midibüs şoförünün sağa geçmek yerine hızlanarak şeridinde sürdürüldüğü görüldü.

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Haber Editörü
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