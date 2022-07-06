Astroloji ile ilgili olan insanların en çok merak ettiği konulardan biri de Sirius güneş kavuşumunun detayları ile ilgili oldu. En çok merak edilen konu ise Sirius güneş kavuşumunun burçlara etkisi olup olmayacağı. Sirius Güneş Kavuşumu ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
BİLİM
06 Temmuz 2022 - 15:25
Sirius güneş kavuşması nedir, burçlara etkisi olacak mı? 6 Temmuz 2022 Çarşamba
6 Temmuz'da başlayacak ve birçok etkisi olan Sirius güneş kavuşumu insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki Sirius güneş kavuşumunun burçlara etkisi nedir? Sirius güneş kavuşumu tam olarak saat kaçta olacak? Tüm detaylar haberimizde.
BİLİM
06 Temmuz 2022 - 15:25