BİLİM
06 Temmuz 2022 - 15:25

Sirius güneş kavuşması nedir, burçlara etkisi olacak mı? 6 Temmuz 2022 Çarşamba

6 Temmuz'da başlayacak ve birçok etkisi olan Sirius güneş kavuşumu insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki Sirius güneş kavuşumunun burçlara etkisi nedir? Sirius güneş kavuşumu tam olarak saat kaçta olacak? Tüm detaylar haberimizde.

BİLİM
06 Temmuz 2022 - 15:25
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Sirius güneş kavuşması nedir, burçlara etkisi olacak mı? 6 Temmuz 2022 Çarşamba


Astroloji ile ilgili olan insanların en çok merak ettiği konulardan biri de Sirius güneş kavuşumunun detayları ile ilgili oldu. En çok merak edilen konu ise Sirius güneş kavuşumunun burçlara etkisi olup olmayacağı. Sirius Güneş Kavuşumu ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Sirius güneş kavuşumu ne zaman

Sirius güneş kavuşumu senede bir defa gerçekleşir ve bu sene bu kavuşma 6 Temmuz günü saat 16.16'da gerçekleşecek.



Sirius Güneş Kavuşumu Etkileri Nelerdir

Sirius güneş kavuşumu

Sirius gökyüzündeki en parlak yıldız olarak bilinir. Bu yıldız, Canis Majör- Büyük Köpek takımyıldızının içinde 14 derece Yengeç burcu içinde yer almaktadır. A ve B olarak adlandırılan 2 yıldızdan oluşan Sirius yıldızının güneşle kavuştuğu gün senedeki en şanslı ve bereketli gün olarak bilinmektedir. Sirius'un güneş ile kavuştuğu gün insanların önündeki bir senelik zaman dilimindeki kaderlerinin yazıldığına inanılır.

Sirius güneş kavuşumu burçlara etkisi

Yengeç burcu içinde bulunan yıldız burçlara da etki etmektedir. Astrolojik haritalarında 13, 14 ve 15 derecelik yengeç gezegeni olan insanlar bu güneş kavuşumundan şanslı olarak etkilenenler arasında. Sirius yıldızının güneş ile kavuşumu sonucunda tek bir burcun değil tüm insanlığın kariyer, aşk hayatlarının güzelleşebileceği ve kaderlerinde kendilerine yeni kapılar açılar açılması için fırsatlar çıkabileceği düşünülüyor. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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