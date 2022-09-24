YAŞAM
24 Eylül 2022 - 11:53

Şirket yöneticiliğinden istifa edip evinin küçük bir odasında sanat atölyesi kurdu

Evinin bir odasına kurduğu atölyede seramik takılar imal eden eski şirket yöneticisi Volkan Yılmaz, “Türkiye'de gençler tarafından anime kültürü çok yaygınlaşıyor ve ben bu durumun farkına vararak tasarladığım ürünleri Eskişehir'in düzenlediği kültür sanat festivallerinde tüketiciler ile buluşturuyorum” dedi.

YAŞAM
24 Eylül 2022 - 11:53
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Şirket yöneticiliğinden istifa edip evinin küçük bir odasında sanat atölyesi kurdu

Kendisine ait şirketi kapatıp evinin bir odasını atölyeye çeviren sanatçı Volkan Yılmaz, seramik tasarımlardan yaptığı el işçiliği ürünler ile geçimini sağladığını anlattı. Tasarımları tamamen kendisine ait olan takıların satışını sosyal medya hesabı üzerinden veya Eskişehir'de kurulan çeşitli sanat sergilerinde yapan Yılmaz, Eskişehirli sanatseverlerin dikkatlerini üzerine çekiyor. Küpeler, yüzükler, yaka iğneleri ve anime ustası Hayao Miyazaki'nin karakterleri üzerine çalışmalar yaptığını vurgusunu yapan Yılmaz, “Türkiye'de gençler arasında anime kültürü gittikçe yaygınlaşıyor” diye konuştu.

Oğulcan Öner

 

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Haber Editörü
Haber Editörü
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