Şirket yöneticiliğinden istifa edip evinin küçük bir odasında sanat atölyesi kurdu

Kendisine ait şirketi kapatıp evinin bir odasını atölyeye çeviren sanatçı Volkan Yılmaz, seramik tasarımlardan yaptığı el işçiliği ürünler ile geçimini sağladığını anlattı. Tasarımları tamamen kendisine ait olan takıların satışını sosyal medya hesabı üzerinden veya Eskişehir'de kurulan çeşitli sanat sergilerinde yapan Yılmaz, Eskişehirli sanatseverlerin dikkatlerini üzerine çekiyor. Küpeler, yüzükler, yaka iğneleri ve anime ustası Hayao Miyazaki'nin karakterleri üzerine çalışmalar yaptığını vurgusunu yapan Yılmaz, “Türkiye'de gençler arasında anime kültürü gittikçe yaygınlaşıyor” diye konuştu.

Oğulcan Öner



