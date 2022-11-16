GÜNDEM
16 Kasım 2022 - 12:16

Şirketin telefonunu, bilgisayarını kullanıyorsanız dikkat! İş arkadaşınız başınızı yakabilir, işten kovulabilirsiniz

WhatsApp üzerinden iş arkadaşlarıyla konuşanlar dikkat. AYM'den WhatsApp kararı çıktı. Şirketin telefonunu, tabletini kullanıyorsanız...

GÜNDEM
16 Kasım 2022 - 12:16
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Şirketin telefonunu, bilgisayarını kullanıyorsanız dikkat! İş arkadaşınız başınızı yakabilir, işten kovulabilirsiniz


Çalışma hayatında bazı durumlarda işverenin çalışanını haklı nedenle işten çıkarma gibi bir hakkı bulunuyor. Çalışanların birçoğu bu durumdan habersiz ancak buna ilişkin karar Anayasa Mahkemesi’nden çıktı. Şirket telefonundaki mesajlar nedeniyle işten çıkarılan işçiyi haklı bulan Anayasa Mahkemesi, işverenin çalışanlarının mesajlarını kontrol edemeyeceğine hükmetti. İşte ayrıntılar…

Çalışanlar için WhatsApp kararı!

İşveren ile çalışanı arasında yaşanan sorunların sonu yargıda bitebiliyor. Anayasa Mahkemesi’ne taşınan bir olayda tüm çalışanları ve işverenleri ilgilendiren bir karara imza atıldı. Şirketinizin telefonunu, bilgisayarını ya da tabletini kullanıyorsanız bu haberi dikkatle okumanızı tavsiye ediyoruz.



Şirketinin telefonunu kullanan bir çalışan mesajlarının işvereni tarafından usulsüz bir şekilde ele geçirilmesi ile işten çıkarıldı. Konuyu mahkemeye taşıyan çalışan, Anayasa Mahkemesi tarafından haklı bulundu ve mahkemeden haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine dair karar çıktı.

İş arkadaşlarınızla konuşurken bir kez daha düşünün

Bir şirket çalışanı, iş arkadaşıyla WhatsApp üzerinden şirket çalışanları hakkında hakaret içeren mesajlaşmalar yaptı. İşveren ise bu mesajlara ulaşarak çalışanın iş akdini feshetti. Bunun üzerine mahkemeye başvuran çalışan, özel hayat gizliliğinin ihlal edildiğini belirterek karara itiraz etti. Mahkeme ise şirketin bu telefonu yalnızca iş amaçlı verdiğini belirterek itirazı reddetti.

Anayasa Mahkemesi’ne giden olayda, işverenin işlerin yürütülmesi açısından iletişim araçlarını inceleme yetkisinin olduğunu fakat bunun yalnızca iş ile sınırlandırıldığını belirtti. Raporda, çalışanın özel hayatı ve haberleşme özgürlüğünün ihlal edildiğine yönelik karar verilirken, davacının maddi tazminat talebi de reddedildi.

Bu karar sonrasında çalışanların WhatsApp üzerinden yaptığı görüşmelerde daha dikkatli olması gerekiyor. özellikle şirket tarafından sağlanan elektronik cihazlar kullanılıyorsa bu cihazlardan özel konuşmalar yapılmamalı. Aksi takdirde bilgiler işverenin ya da bir başkasının eline geçebiliyor ve bu da işten çıkarılma ile sonuçlanabiliyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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