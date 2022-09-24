Şirketlerden 1000 liraya kadar doğal gaz desteği! Milyonlarca kişi yararlanacak! Kritik gün 1 Ekim..













Vergi ve icra kanunlarında değişiklikler yeniden incelendi

"Yaklaşık 1 milyon kişi bu programdan yararlanıyor."

Şirketlerden 1000 liraya kadar doğal gaz desteği





Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni yasama yılına 1 Ekim Cumartesi günü başlıyor. Meclis'in açılmasının hemen ardından AK Parti, TBMM'ye ekonomik düzenlemeye ilişkin bir yasa tasarısı sunacak. Bu yasa tasarısının içinde ise şirketlerin çalışanlarına doğal gaz desteği vermeleri halinde vergi ve sigorta pirimi muafiyetleri sağlanmaa konusunun da olduğu da belirtildi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Eritaş'ın başkanlık ettiği bürokratik toplantı BMM'de başkanlığında bürokratik bir toplantı TBMM'de gerçekleştirildi. Toplantıda yeni torna yasa tasarısı çalışmaları için fazlada mesai harcandı.60 ila 80 madde içermesi beklenen torba yasa teklifinde, vergi ve icra kanunlarının içeriklerinde bir takım değişiklikler yapılması öngörülüyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önceden açıkladığı 2 bin liranın altındaki borçları içeren 10 milyon icra dosyası da bu değişiklilerle birlikte tasfiye edilecek.Ayrıca devletten varlık yönetim şirketine devredilen icra kapsamında girmiş borçların kapatılması planları da var.Çalışanlarına doğalgaz yardımı yapan şirketlere vergi muafiyetinin getirilmesinin planlandığı düzenlemede bu süreç içerisinde şirketlerin çalışanlarına 1000 liraya kadar doğalgaz desteği sağlaması da öngörülüyor. Şirketlerin çalışanlarına doğal gaz yardımı yaptığında kurumlar vergisinden ve sigorta primlerinden muafiyet edilmesi gündeme getirilirken söz konusu yeni düzenlemenin torba teklifin içine koyulması planlanıyor. Diğer taraftan aynı desteğin çalışanlarına nakit olarak yol ve yemek yardımı yapan işletmeler için de geçerli olacağı öğrenildi.