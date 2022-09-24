GÜNDEM
24 Eylül 2022 - 13:27

Şirketlerden 1000 liraya kadar doğal gaz desteği! Milyonlarca kişi yararlanacak! Kritik gün 1 Ekim..

AK Parti, 1 Ekim'den sonra, işyerlerini ve işçileri destekleyen, ekonomik düzenlemelerin yer aldığı, vergi ve sigorta primlerinden muafiyet sağlayacak bir yasa tasarısını meclise sunmayı planlıyor. Yeni düzenlemenin içinde şirketlerin çalışanlarına 1000 liraya kadar doğal gaz desteği de verilme çalışması olduğu öğrenildi.

GÜNDEM
24 Eylül 2022 - 13:27
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Şirketlerden 1000 liraya kadar doğal gaz desteği! Milyonlarca kişi yararlanacak! Kritik gün 1 Ekim..


Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni yasama yılına 1 Ekim Cumartesi günü başlıyor. Meclis'in açılmasının hemen ardından AK Parti, TBMM'ye ekonomik düzenlemeye ilişkin bir yasa tasarısı sunacak. Bu yasa tasarısının içinde ise şirketlerin çalışanlarına doğal gaz desteği vermeleri halinde vergi ve sigorta pirimi muafiyetleri sağlanmaa konusunun da olduğu da belirtildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Eritaş'ın başkanlık ettiği bürokratik toplantı BMM'de başkanlığında bürokratik bir toplantı TBMM'de gerçekleştirildi. Toplantıda yeni torna yasa tasarısı çalışmaları için fazlada mesai harcandı.



Şirketlerden 1000 liraya kadar doğal gaz desteği

Vergi ve icra kanunlarında değişiklikler yeniden incelendi

60 ila 80 madde içermesi beklenen torba yasa teklifinde, vergi ve icra kanunlarının içeriklerinde bir takım değişiklikler yapılması öngörülüyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önceden açıkladığı 2 bin liranın altındaki borçları içeren 10 milyon icra dosyası da bu değişiklilerle birlikte tasfiye edilecek.

"Yaklaşık 1 milyon kişi bu programdan yararlanıyor."

Ayrıca devletten varlık yönetim şirketine devredilen icra kapsamında girmiş borçların kapatılması planları da var.

Şirketlerden 1000 liraya kadar doğal gaz desteği

Şirketlerden 1000 liraya kadar doğal gaz desteği

Çalışanlarına doğalgaz yardımı yapan şirketlere vergi muafiyetinin getirilmesinin planlandığı düzenlemede bu süreç içerisinde şirketlerin çalışanlarına 1000 liraya kadar doğalgaz desteği sağlaması da öngörülüyor.

Şirketlerin çalışanlarına doğal gaz yardımı yaptığında kurumlar vergisinden ve sigorta primlerinden muafiyet edilmesi gündeme getirilirken söz konusu yeni düzenlemenin torba teklifin içine koyulması planlanıyor.

Diğer taraftan aynı desteğin çalışanlarına nakit olarak yol ve yemek yardımı yapan işletmeler için de geçerli olacağı öğrenildi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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