Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni yasama yılına 1 Ekim Cumartesi günü başlıyor. Meclis'in açılmasının hemen ardından AK Parti, TBMM'ye ekonomik düzenlemeye ilişkin bir yasa tasarısı sunacak. Bu yasa tasarısının içinde ise şirketlerin çalışanlarına doğal gaz desteği vermeleri halinde vergi ve sigorta pirimi muafiyetleri sağlanmaa konusunun da olduğu da belirtildi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Eritaş'ın başkanlık ettiği bürokratik toplantı BMM'de başkanlığında bürokratik bir toplantı TBMM'de gerçekleştirildi. Toplantıda yeni torna yasa tasarısı çalışmaları için fazlada mesai harcandı.
GÜNDEM
24 Eylül 2022 - 13:27
Şirketlerden 1000 liraya kadar doğal gaz desteği! Milyonlarca kişi yararlanacak! Kritik gün 1 Ekim..
AK Parti, 1 Ekim'den sonra, işyerlerini ve işçileri destekleyen, ekonomik düzenlemelerin yer aldığı, vergi ve sigorta primlerinden muafiyet sağlayacak bir yasa tasarısını meclise sunmayı planlıyor. Yeni düzenlemenin içinde şirketlerin çalışanlarına 1000 liraya kadar doğal gaz desteği de verilme çalışması olduğu öğrenildi.
GÜNDEM
24 Eylül 2022 - 13:27
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