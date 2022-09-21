TEKNOLOJİ
21 Eylül 2022 - 10:34

Şirketlere tek noktadan e-posta, video konferans, dosya yedekleme ve paylaşma imkanı

Turkcell Dijital İş Servisleri, uçtan uca dijital çözüm yönetimi sunan yeni platformu ‘İşte Suit' ile kurumların dijital iletişim ihtiyaçlarını karşılıyor. İşte Suit, kurumların iş süreçlerini yerli ve milli ekosistem üzerinden güvenli şekilde sürdürmesini sağlıyor. Şirketler, İşte Suit'le süreçleri tek noktadan yönetirken, Turkcell'in bulut servis altyapısıyla da verilerini yurt içinde tutabiliyor.

TEKNOLOJİ
21 Eylül 2022 - 10:34
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Şirketlere tek noktadan e-posta, video konferans, dosya yedekleme ve paylaşma imkanı

Turkcell'li mühendisler tarafından geliştirilen, kurumsal müşterilere tek platform üzerinden uçtan uca dijital çözüm yönetimi sunan ‘İşte Suit', kurumların iş süreçlerini yerli ve milli ekosistem üzerinden güvenli bir şekilde sürdürmesini sağlıyor. İşte Suit'le sunulan yerli dijital çözümler, yerli veri merkezlerinde konumlanan bulut servisleri sayesinde verileri güvenle saklamayı ve süreçleri tek noktadan yönetmeyi kolaylaştırıyor. İşte Suit çözümü Lifebox Business, Yaani Kurumsal Mail, BipMeet Business gibi yerli çözümleri bünyesinde barındırarak şirketlerin dosya paylaşımı ve yedekleme, mail hizmetleri ve video konferans ihtiyaçlarına tek noktadan çözüm sunuyor.

Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, yapılan iş birliğiyle ilgili veri güvenliği ve yerlilik konularına dikkat çekerek, “Şirket olarak ülkemizin dijitalleşmesi amacıyla bir hayli ürün ve dijital servisimizle kurumsal müşterilerimize özel çözümler sunuyoruz. İşte Suit ile de kurumların iş süreçlerinde oluşan verilerini ülke sınırları içinde tutuyor, güvenle koruyoruz. Amacımız sunduğumuz yerli ve milli çözümlerle, milli veriyi güvenle saklamak ve tek noktadan yönetebilmelerini sağlamak. Bu amaç doğrultusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ile ortak bir proje yürüterek birlikte dijital dönüşüm yolculuğuna çıktık” dedi.

“Türkiye'nin Kalkınma Ajansları'nın iş süreçleri de verileri de yerli ekosistemde”

Özata, sözlerini şöyle sürdürdü: “Genel Müdürlüğe bağlı 25 ajansı Turkcell Bulut sisteminde konumlanan tek bir altyapıyla birbirlerine bağlamış olduk. Daha önce her birinde ayrı bilgi işlem altyapısı ve ayrı yazılım ve donanımlar kullanılıyordu. Projeyle tüm ajanslar, Turkcell çatısı altındaki donanımlarda birleştirilip Turkcell Bulut'a taşınacak, yani iş süreçleri de verileri de yerli ekosistem üzerinde ve güvende olacak. En önemli faydamız, İşte Suit ile kurumun e-posta platformunu Yaani Mail altyapısına alarak yerli bir platforma taşımak oldu. Diğer bir önemli fayda ise her bir ajans mevcutta kendi dosya depolama sistemini kendisi satın alıp işletiyorken, İşte Suit sayesinde çok daha güvenli ve yalın bir şekilde yerli ve milli dosya yönetim servisimiz Lifebox çözümümüzü kullanmaya başladı. Bütün bunlara bunun yanında video konferans ihtiyaçları için farklı yabancı çözümler yerine daha güvenli ve verimli Turkcell BipMeet'e transfer etmiş olduk. Dolayısıyla verilerin ülke dışında tutulduğu global oyuncuların çözümlerine alternatif olarak günümüzde en stratejik değerlerden biri duruma gelen ülkemize ait verileri sınırlarımız içinde koruyoruz.”

Konuyla ilgili değerlendirmesinde Kalkınma Ajansı Genel Müdürü Barış Yeniçeri şunları söyledi: “Yaptığımız bu iş birliği kamu için örnek nitelikte. Kalkınma ajanslarımızın bilgi işlem altyapılarını güvenli, sürdürülebilir ve maliyet etkin bir yapıya kavuşturacağımız bu iş birliğinin yerli ve milli bir ürünle hayata geçmesi ayrıca memnuniyet verici. Bölgelerin kalkınması için proaktif ve dinamik bir şekilde görevli olan kalkınma ajanslarımızın bilgi işlem altyapısının da yüksek standartlarda ve ajansların hizmetlerinde herhangi bir aksamaya neden olmayacak kalitede hizmet vermesini tedarik etmek istiyoruz. Bu süreçte Turkcell'in sunmuş olduğu çözüm önerileri, planlamalarımızı çok kısa sürede hayata geçirmemize olanak veriyor. Bu yerli altyapının kapsamını orta vadede genişletmeyi de öngörüyoruz.”

Projenin kapsamı geniş

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