Şırnak'ta askerlerin bulunduğu otobüs devrildi! 2 asker şehit, 44 asker yaralı..







2 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU











Korkunç kazanın sabah saatlerinde Şırnak ile Uludere karayolu üzerinde bulunan Balveren ilçesinde gerçekleştiği bildirildi. İçinde askeri personelin olduğu bildirilen 73 FE 108 plakasına sahip bir otobüs henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı sürücüsünün kontrolünden çıktı ve yol kenarındaki şarampole devrildi.Haber verilmesi üzerine kazanın meydana geldiği bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibinin sevki sağlandı. Ekipler, bölgeye ulaşır ulaşmaz askerleri bulundukları yerden çıkarırken 2 askerin şehit olduğu anlaşıldı.Yaralanan 44 askerin ve otobüs sürücüsünün ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslara alınarak çevre hastanelere kaldırıldıkları aktarılırken Otobüs olay yerinden vinçle kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şırnak Valisi Osman Birgin de inceleme yapmak üzere kaza mahallini ziyaret etti.