GÜNDEM
02 Şubat 2022 - 22:46

Şırnak'ta terör saldırısı: 1 asker şehit düştü!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklamada terör örgütü üyelerinin Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlediği saldırı sonrası 1 askerin şehit düştüğü bilgisi paylaşıldı.

GÜNDEM
02 Şubat 2022 - 22:46
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Şırnak’ta terör saldırısı: 1 asker şehit düştü!
PKK terör örgütü üyelerinin Şırnak'ın cizre ilçesinde düzenlediği saldırı sonrasında 1 askerimiz şehit düştü. Acı haber, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından duyuruldu.







MSB'den yapılan yazılı açıklamada Şırnak'ın Cizre ilçesinde bulunan hudut karakoluna karşı terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen havan saldırısında P. Er. Tarık TARCAN'ın şehit düştüğü bildirildi. 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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