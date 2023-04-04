Sırrı Süreyya Önder, HDP'den milletvekili adayı olarak yeniden siyasete dönüyor!

Yüksek Seçim Komisyonu'nun takvimi içerinde yer alan bilgilendirmede siyasi partilerin adayları ile ilgili listelerini sunmaları için son başvuru tarihi 9 Nisan. Aday seçme çabalarının devam ettiği Yeşil Sol Partisi'nin listesinde çok sayıda yüksek profilli ismin yer alması bekleniyor.
ADAYLIK BAŞVURUSU İKİ KATI OLDU
SIRRI SÜREYYA ÖNDER İSTANBUL'DAN ADAY OLDU
Adayların başvurularının incelenmesi için kurulan Uzlaşma Komisyonu, olağan ulusal seçimlerin sonuçlarını takiben listeye son şeklini verecek. Bu çalışmalar sürerken bazı adaylarla görüşmeler sürüyor. Bu isimlerden biri de eski BDP ve HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder. Karar alma sürecinde İmralı'da müzakere eden heyette yer alan Önder'in Yeşil Sol'un adaylık teklifine onay verdiği ve İstanbul'dan aday olacağı öğrenildi..