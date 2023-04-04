SİYASET
04 Nisan 2023 - 19:03

Sırrı Süreyya Önder, HDP'den milletvekili adayı olarak yeniden siyasete dönüyor!

24. ve 25. dönem milletvekili olarak görevde bulunan Sırrı Süreyya Önder, HDP'den İstanbul milletvekili adayı olarak yeniden siyasete geri dönüyor.

SİYASET
04 Nisan 2023 - 19:03
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Sırrı Süreyya Önder, HDP'den milletvekili adayı olarak yeniden siyasete dönüyor!
TAKİP ETTAKİP ET


Yüksek Seçim Komisyonu'nun takvimi içerinde yer alan bilgilendirmede siyasi partilerin adayları ile ilgili listelerini sunmaları için son başvuru tarihi 9 Nisan. Aday seçme çabalarının devam ettiği Yeşil Sol Partisi'nin listesinde çok sayıda yüksek profilli ismin yer alması bekleniyor.

ADAYLIK BAŞVURUSU İKİ KATI OLDU

Sırrı Süreyya Önder, HDP'den milletvekili adayı

Yeşil Sol Parti’sinden milletvekili adayları için başvuru sayısı ön seçimlere göre önemli ölçüde arttı. Halkların Demokratik Partisi (HDP) 2018 seçimlerinde 1.400 başvuru alırken, HDP'nin listelerinden seçime gireceği Yeşil Sol Parti ise toplamda 2 bin 783 başvuru aldı.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER İSTANBUL'DAN ADAY OLDU



Adayların başvurularının incelenmesi için kurulan Uzlaşma Komisyonu, olağan ulusal seçimlerin sonuçlarını takiben listeye son şeklini verecek. Bu çalışmalar sürerken bazı adaylarla görüşmeler sürüyor. Bu isimlerden biri de eski BDP ve HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder.

Karar alma sürecinde İmralı'da müzakere eden heyette yer alan Önder'in Yeşil Sol'un adaylık teklifine onay verdiği ve İstanbul'dan aday olacağı öğrenildi..

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ