Sırrı Süreyya Önder, HDP'den milletvekili adayı olarak yeniden siyasete dönüyor!







ADAYLIK BAŞVURUSU İKİ KATI OLDU





SIRRI SÜREYYA ÖNDER İSTANBUL'DAN ADAY OLDU







Yüksek Seçim Komisyonu'nun takvimi içerinde yer alan bilgilendirmede siyasi partilerin adayları ile ilgili listelerini sunmaları için son başvuru tarihi 9 Nisan. Aday seçme çabalarının devam ettiği Yeşil Sol Partisi'nin listesinde çok sayıda yüksek profilli ismin yer alması bekleniyor.Yeşil Sol Parti’sinden milletvekili adayları için başvuru sayısı ön seçimlere göre önemli ölçüde arttı. Halkların Demokratik Partisi (HDP) 2018 seçimlerinde 1.400 başvuru alırken, HDP'nin listelerinden seçime gireceği Yeşil Sol Parti ise toplamda 2 bin 783 başvuru aldı.Adayların başvurularının incelenmesi için kurulan Uzlaşma Komisyonu, olağan ulusal seçimlerin sonuçlarını takiben listeye son şeklini verecek. Bu çalışmalar sürerken bazı adaylarla görüşmeler sürüyor. Bu isimlerden biri de eski BDP ve HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder. Karar alma sürecinde İmralı'da müzakere eden heyette yer alan Önder'in Yeşil Sol'un adaylık teklifine onay verdiği ve İstanbul'dan aday olacağı öğrenildi..