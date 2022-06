Şişli'de dehşet anları! Damat kayınpederi ezdi sonra vurdu

Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerindeki Şişli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü önünde gerçekleşen korkunç cinayette edinilen bilgilere göre damat kayınpederinin ilk önce aracı ile ezip daha sonra tüfek ile vurarak öldürdü.Kayınpederi Mahir Sertçelik'i öldüren damat Ersin S., polis ekiplerinin çalışmalarıyla yakalanarak emniyete götürüldü.Polisler tarafından Kağıthane'de bir mahallede kayınpederinin öldürdüğü silahla ve olayı gerçekleştirdiği aracı ile birlikte yakalanan cani damat emniyette ifadesinin alınmasın ardından adli makamlara sevk edildi.Öte yandan yaşanan o dehşet anları ise çevre işyerlerinin güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde zanlı Ersin S.'nin kayınpederi Mahir Sertçelik'i aracıyla geri geri gelerek ezdiği ve kayınpederinin yere düşmesinin fırsat bilen damadın silahıyla kayınpederine ateş ettiği görüldü.