YAŞAM
17 Eylül 2022 - 12:47

Şişli'de denetimden kaçan şüpheli aracını polislerin üzerine sürdü

Şişli'de polisin "dur" ihtarına uymayarak bir müddet otomobiliyle bir müddet de yaya olarak kaçan ve girdiği binada yakalanan şüpheliyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde polis ekiplerinin durduğu şüphelinin aracını polis ekiplerinin üzerine sürerek kaçtığı görülüyor.

YAŞAM
17 Eylül 2022 - 12:47
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Şişli'de denetimden kaçan şüpheli aracını polislerin üzerine sürdü

Şişli Valikonağı Caddesi'nde 15 Eylül Perşembe günü saat 11.30 sıralarında meydana gelen olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, trafik denetimi yapan ekiplerin dur ihtarında bulunduğu sürücü durmayarak kaçtı. Aracını polislerin üzerine süren sürücü, park halindeki araçlara çarparak kaçmaya devam etti. Trafik polisleri sürücüyü yakalamak için havaya ateş ederken, motosikletli polisler de sürücünün peşine düştü. Dolapdere'ye doğru kaçan şüpheli, aracının tekerleği patlayınca otomobilden inerek yaya olarak kaçmaya devam etti. Polis ekipleri de şüpheliyi yaya olarak kovaladı. Bir binaya giren şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin ehliyetinin olmadığı ve hırsızlıktan aranmasının olduğu belirlendi.

O anlar ise kameraya yansıdı

Durmayan sürücü aracını polislerin üzerine sürerek kaçmaya başladı. Araçtan inmeyen sürücü, gaza basarak kaçarken silahını çıkarak polis ise şüpheliyi yakalamaya çalıştı.

Doğan Can Cesur

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Haber Editörü
Haber Editörü
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