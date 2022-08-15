İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Kuştepe Köz Sokak'ta kalabalık bir gurbun arasında çıkan taryışma silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Bölgeye giden polis ekipleri kavgaya müdahale ederken, yaralılardan 2'sinin polis memuru olduğu bilgisi paylaşıldı.
GÜNDEM
15 Ağustos 2022 - 23:29
Şişli'de kalabalık grubun silahlı kavgasında polislerde yaralandı!
İstanbul Şişli'de kalabalık bir grubun arasında çıkan kavgaya polis müdahale ederken çok sayıda yaralı olduğu bilgisi paylaşıldı. Yaralıların arasından 2'sinin polis olduğu öğrenilirken bölgeye çok sayıda çevik kuvvet ekibi gönderildi.
GÜNDEM
15 Ağustos 2022 - 23:29