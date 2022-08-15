GÜNDEM
15 Ağustos 2022 - 23:29

Şişli'de kalabalık grubun silahlı kavgasında polislerde yaralandı!

İstanbul Şişli'de kalabalık bir grubun arasında çıkan kavgaya polis müdahale ederken çok sayıda yaralı olduğu bilgisi paylaşıldı. Yaralıların arasından 2'sinin polis olduğu öğrenilirken bölgeye çok sayıda çevik kuvvet ekibi gönderildi.

GÜNDEM
15 Ağustos 2022 - 23:29
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Şişli'de kalabalık grubun silahlı kavgasında polislerde yaralandı!


İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Kuştepe Köz Sokak'ta kalabalık bir gurbun arasında çıkan taryışma silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Bölgeye giden polis ekipleri kavgaya müdahale ederken, yaralılardan 2'sinin polis memuru olduğu bilgisi paylaşıldı.



Şişli'de silahlı kavga

Bölgeye çevik kuvvet ekipleri desteğe gitti

Şişli'den gelen Silahlı Kavga habaeri sonrası Kuştepe Köz Sokak'a çok sayıda çevik kuvet ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin de yaralılara müdahale için bölgeye intikal ettiği bilgisine ulaşıldı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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