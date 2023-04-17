GÜNDEM
17 Nisan 2023 - 10:51

Şişli'de seyir halindeki servis minibüsü, önce iki İETT otobüsü, ardından taksiye çarptı!

Şişli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği servis minibüsünün önce iki İETT otobüsüne çarptığı daha sonra da taksiye çarptığı bildirildi. Kazada takside bulunan bir kadın yaralandığı öğrenilirken kazadan dolayı Halaskargazi Caddesinin Mecidiyeköy istikametinde trafik kilitlendi.

GÜNDEM
17 Nisan 2023 - 10:51
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Şişli'de seyir halindeki servis minibüsü, önce iki İETT otobüsü, ardından taksiye çarptı!


Kaza, saat 07:00 sıralarında İstanbul'un Şişli ilçesindeki Halaskargazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Ramazan Acet'in hakimiyetinde olduğu öğrenilen servis minibüsü bir nada sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçti ve karşıdan gelen iki İETT otobüsü ve bir taksi ile çarpıştı.

Şişli'de seyir halindeki servis minibüsü, önce iki İETT otobüsü, ardından taksiye çarptı

1 KADIN YOLCU YARALANDI



Takside yolcu olarak bulunan ve yabancı uyruklu olduğu belirlenen kadın yaralanırken yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptıktan sonra ambulansa alarak hastaneye kaldırırken, polis ekipleri kaza yerinde güvenliği sağlamaya çalıştı. 

Şişli'de seyir halindeki servis minibüsü, önce iki İETT otobüsü, ardından taksiye çarptı

Halaskargazi Caddesinin Mecidiyeköy istikametinde trafik bir süre kilitlenirken trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı. Ekipler kaza bölgesinde çalışmaya devam ediyor.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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