Şişli'de seyir halindeki servis minibüsü, önce iki İETT otobüsü, ardından taksiye çarptı!







1 KADIN YOLCU YARALANDI







Kaza, saat 07:00 sıralarında İstanbul'un Şişli ilçesindeki Halaskargazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Ramazan Acet'in hakimiyetinde olduğu öğrenilen servis minibüsü bir nada sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçti ve karşıdan gelen iki İETT otobüsü ve bir taksi ile çarpıştı.Takside yolcu olarak bulunan ve yabancı uyruklu olduğu belirlenen kadın yaralanırken yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptıktan sonra ambulansa alarak hastaneye kaldırırken, polis ekipleri kaza yerinde güvenliği sağlamaya çalıştı.Halaskargazi Caddesinin Mecidiyeköy istikametinde trafik bir süre kilitlenirken trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı. Ekipler kaza bölgesinde çalışmaya devam ediyor.