Sistem bozuk diyerek yakıt satmayan akaryakıt istasyonuna şok ceza kesildi













Ünye ilçesinde bir akaryakıt istasyonu Ünye Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait kamu aracına "Sistem bozuk çalışmıyor" diyerek akaryakıt satmak istemedi.Durumun Emniyet Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler akaryakıt istasyonuna denetim gerçekleştirdi.Gerçekleştirilen denetimlerde akaryakıt istasyonunda sistemlerin bozuk olmadığı indirimli fiyattan yakıt satmak istemediği anlaşıldı.Bunun üzerine akaryakıt istasyonunun durumu tutanak altına alınarak 5015 Enerji Piyasası Kanunu'na göre gerekli idari işlemler için EPDK‘ya bildirildi.EPDK’nın yapacağı inceleme sonucunda vereceği karar doğrultusunda akaryakıt istasyonuna 150 bin lira ile 550 bin lira arasında idari para cezası uygulanacağı öğrenildi.