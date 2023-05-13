MAGAZİN
13 Mayıs 2023 - 15:01

Sitare Akbaş ceketini bir açtı görenlerin dili tutuldu! Akbaş'ın sütyen detayı çok konuşuldu

Bir zamanların popüler dizisi Akasya Durağı'nın Zeyno'su şimdilerde güzelliğiyle ağızları açık bırakıyor. Başarılı isim Sitare Akbaş dekolteli pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Aktif olarak sosyal medya kullanan Akbaş'ın dekolteli paylaşımları haberimizde.

MAGAZİN
13 Mayıs 2023 - 15:01
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Sitare Akbaş ceketini bir açtı görenlerin dili tutuldu! Akbaş'ın sütyen detayı çok konuşuldu


Sitare Akbaş yer aldığı her yapımda başarılı işler çıkartırken sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ise çok konuşuldu. Akbaş, ceketinin önünü açmasıyla adeta sütyen şov yaptı.

Sitare akbaş



34 yaşındaki başarılı isim pozlarıyla takipçilerinin beğenisini toplarken "Harika bir yükselişin var", "Her zamanki gibi harika", "Bu ne güzellik ya" yorumları doldu taştı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan ünlü isim 2008 yılında yer aldığı Akasya Durağı dizisinde ki Zeyno karakteriyle bu camiaya katıldı.

sitare akbaş dekolte

Başarılı isim Sen Çal Kapımı dizisinde canlandırdığı Fifi karakteriyle sevenleriyle buluşurken Sitare Akbaş, Emanet, Dila Hanım, Urfalıyım Ezelden yapımlarında da boy gösterdi. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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