Sivas'ın Ulaş ilçesinde TIR ile yolcu minibüsü çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı













İLK BELİRLEMELERE GÖRE 5 ÖLÜ, 2 YARALI

Sivas'ın Ulaş ilçesinden bir kaza haberi geldi. TIR ile yolcu minibüsünün kafa kafaya çarpışması sonrası meydana gelen kazanın sonucunda 5 kişinin hayatlarını kaybettikleri 2 kişinin de yaralandıkları bildirildi. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek de oradaydı ve bilgi alarak gazetecilere açıklamalar yaptı. Şimşe, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını da söyledi. Sivas'ın Ulaş ve Kangal ilçeleri arasındaki Yağdonduran Geçidi'nde adeta katliamı andıran bir kaza meydana geldi. Sivas-Malatya karayolu üzerindeki geçitte Kangal Seyahat'e ait olduğu öğrenilen yolcu minibüsü, karşı yönden seyir halinde ilerleyen TIR, kafa kafaya çarpıştı.Haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD ve sağlık ekiplerinin yanı sıra jandarma ekipleri ile polis ekipleri de sevk edildi. Olay yerine gelen ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bölgeye gelen Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, yetkililerden bilgi aldı. Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamasında kazada 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 kişinin de yaralandığğını söylerken kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.