Sivas'ın Ulaş ilçesinden bir kaza haberi geldi. TIR ile yolcu minibüsünün kafa kafaya çarpışması sonrası meydana gelen kazanın sonucunda 5 kişinin hayatlarını kaybettikleri 2 kişinin de yaralandıkları bildirildi. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek de oradaydı ve bilgi alarak gazetecilere açıklamalar yaptı. Şimşe, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını da söyledi. Sivas'ın Ulaş ve Kangal ilçeleri arasındaki Yağdonduran Geçidi'nde adeta katliamı andıran bir kaza meydana geldi. Sivas-Malatya karayolu üzerindeki geçitte Kangal Seyahat'e ait olduğu öğrenilen yolcu minibüsü, karşı yönden seyir halinde ilerleyen TIR, kafa kafaya çarpıştı.
GÜNDEM
29 Mayıs 2023 - 20:05
Sivas'ın Ulaş ilçesinde TIR ile yolcu minibüsü çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı
Sivas'ın Ulaş ilçesinde bir TIR'ın minibüsle çarpışması sonrasında 5 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
GÜNDEM
29 Mayıs 2023 - 20:05