Sivas-Malatya kara yolundaki kaza 7 kişinin ölmesine neden oldu!













"7 kişi hayatını kaybetti 10 kişi yaralı"

Dün gece yarısı saat 00.30 sularında Sivas-Malatya karayolunda korkunç bir kaza meydana geldi. Kangal ilçesine bağlı Yeşildereköyü mevkisine yakın bir yerde meydana gelen kazada minibüs ile kamyonun kafa kafaya çarpıştığı bildirildi. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi intikal etti.Kısa sürede kaza yerine ulaşan ekipler başlattıkları çalışma sonrasında araçların içinde bulunan yolcuları bulundukları yerden çıkardılar. Kazada 7 kişinin olay anında hayatlarını kaybettikleri belirlenirken yaralanan 10 kişi sağlık ekiplerine teslim edildi ve hastaneye kaldırıldılar. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sırasında Kangal Kaymakamı Fatih Sungur, kaza yerine geldi ve yetkililerden bilgi aldı. Sungur kazaya ilişkin yaptığı çaıklamasında Malatya'dan bir düğünden dönenlerin bulunduğu minibüsle yine Malatya'dan Amasya'ya yük taşımacılığı yapan kamyonun çarpıştığını bildirirken kazada 7 kişinin hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşadığını söyledi. Sungur yaralıların Kangal Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığını belirtirken yaralılara acil şifalar diledi.