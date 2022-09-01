Dün gece yarısı saat 00.30 sularında Sivas-Malatya karayolunda korkunç bir kaza meydana geldi. Kangal ilçesine bağlı Yeşildereköyü mevkisine yakın bir yerde meydana gelen kazada minibüs ile kamyonun kafa kafaya çarpıştığı bildirildi. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi intikal etti.
GÜNDEM
01 Eylül 2022 - 12:07
Sivas-Malatya kara yolundaki kaza 7 kişinin ölmesine neden oldu!
Sivas-Malatya kara yolunda meydana gelen kazada minibüs ile kamyon kafa kafaya çarpıştı. Kazada 7 kişi hayatını kaybederken 10 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
GÜNDEM
01 Eylül 2022 - 12:07
EDİTOR
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