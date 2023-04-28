GÜNDEM
28 Nisan 2023 - 13:03

Sivas-Samsun treni yeniden seferde

Son seferini Eylül 2015'te yapan tren 8 yıl aradan sonra yeniden seferlerine başladı.

GÜNDEM
28 Nisan 2023 - 13:03
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Sivas-Samsun treni yeniden seferde
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   Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2015 yılında yol iyileştirme çalışmaları kapsamında Samsun-Sivas arasındaki toplam 420 kilometrelik alanda çalışma başlattı. Çalışmalarla birlikte raylar yenilendi, Sivas-Samsun seferini yapan yolcu treni de, 8 yılın ardından ilk seferini gerçekleştirdi

Tren



    Yolcu treni, Perşembe, Cumartesi, Pazartesi günleri Sivas'tan Samsun'a; Cuma, Pazar ve Salı günleri Samsun'dan Sivas'a hareket edecek. Bölge halkının ulaşımını kolaylaştıran tren seferleri, bölge turizmi açısından da büyük önem taşıyor.

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