Sivas-Samsun treni yeniden seferde













Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2015 yılında yol iyileştirme çalışmaları kapsamında Samsun-Sivas arasındaki toplam 420 kilometrelik alanda çalışma başlattı. Çalışmalarla birlikte raylar yenilendi, Sivas-Samsun seferini yapan yolcu treni de, 8 yılın ardından ilk seferini gerçekleştirdiYolcu treni, Perşembe, Cumartesi, Pazartesi günleri Sivas'tan Samsun'a; Cuma, Pazar ve Salı günleri Samsun'dan Sivas'a hareket edecek. Bölge halkının ulaşımını kolaylaştıran tren seferleri, bölge turizmi açısından da büyük önem taşıyor.