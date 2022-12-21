Sivas’ta baraj doluluğu azaldı

Sivas'ın içme suyunu karşılayan 4 Eylül Barajında adeta bir damla suyun kalmadığı öğrenildi. 2 yıl önce çekilen görüntüsü ile son hali yaşanan kuraklığın boyutlarını gözler önüne seren barajda yaşanan durum içler acısı olarak nitelendirildi. Şehir merkezine uzaklığı 19 kilometre olan Kolluca köyü yakınında bulunan 4 Eylül Barajı' nda yaşanan kuraklık ve suların çekilmesi konusu kendisini gösterdi. Yetkililerin acil önlem amacıyla bölgede çalışma başlattıkları öğrenilirken, konunun hassasiyetle takip edildiği gelen bilgiler arasında. Yapılan tespitlere göre su seviyesinin sıfır noktasında olduğu tespit edildi. Kuraklık ve yetersiz yağış nedeniyle barajda adeta içilebilecek bir damla suyun kalmadığı tespit edildi. Diğer yandan kentin susuz kalmaması adına çalışma başlatan Sivas Belediyesi, yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Pusat Özen barajından 4 Eylül Barajına su takviyesi yapılması adına çalışma başlattığı bilgisi verildi.

