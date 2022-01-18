YAŞAM
18 Ocak 2022 - 18:57
Güncelleme: 18 Ocak 2022 - 19:29

Sivas'ta okul servislerinin çarpışması sonucunda 27 öğrenci yaralandı

Sivas'ta iki okul servisinin çarpışması sonucunda 27 öğrenci yaralandı.

YAŞAM
18 Ocak 2022 - 18:57
Güncelleme: 18 Ocak 2022 - 19:29
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Sivas'ta okul servislerinin çarpışması sonucunda 27 öğrenci yaralandı
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde gerçekleşen kazada edinilen bilgilere göre facianın eşiğinden dönüldü. Öğrenci servislerinin çarpışması sonucunda, 27 öğrenci hafif bir şekilde yaralandı. Kaza sonrasında servislerden birinin boş olduğu öğrenildi. Öte yandan öğrencilerin kazadan yalnızca hafif yaralanmalarla kurtulması yüreklere su serpti.




KAR YAĞIŞI VE TİPİ KAZAYI GETİRDİ



Kazanın gerçekleşmesine hava koşullarının sebep olduğu öğrenilirken kazanın K.Ö. yönetimindeki öğrenci servisi ile A.Ç. idaresindeki içerisinde öğrenci bulunmayan servisinin Kargın-Çırçır köyü yolunda kar yağışı ve tipi sebebiyle çarpıştığı belirtildi.  Servisler kontrolden çıkarak yol kenarındaki toprak yığınına çarpan araçtaki 27 öğrenci hafif yaralandı.

Sivas'ta öğrenci servislerinin çarpışmasıyla 27 öğrenci yaralandı. Yaralanan öğrenciler, 112 Acil Servis ekiplerince tedbir amacıyla kentteki hastanelere kaldırıldı.
 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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