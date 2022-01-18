Sivas'ta okul servislerinin çarpışması sonucunda 27 öğrenci yaralandı













Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde gerçekleşen kazada edinilen bilgilere göre facianın eşiğinden dönüldü. Öğrenci servislerinin çarpışması sonucunda, 27 öğrenci hafif bir şekilde yaralandı. Kaza sonrasında servislerden birinin boş olduğu öğrenildi. Öte yandan öğrencilerin kazadan yalnızca hafif yaralanmalarla kurtulması yüreklere su serpti.Kazanın gerçekleşmesine hava koşullarının sebep olduğu öğrenilirken kazanın K.Ö. yönetimindeki öğrenci servisi ile A.Ç. idaresindeki içerisinde öğrenci bulunmayan servisinin Kargın-Çırçır köyü yolunda kar yağışı ve tipi sebebiyle çarpıştığı belirtildi. Servisler kontrolden çıkarak yol kenarındaki toprak yığınına çarpan araçtaki 27 öğrenci hafif yaralandı.Sivas'ta öğrenci servislerinin çarpışmasıyla 27 öğrenci yaralandı. Yaralanan öğrenciler, 112 Acil Servis ekiplerince tedbir amacıyla kentteki hastanelere kaldırıldı.