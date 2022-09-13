Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sivas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 55 adet gümrük kaçağı mobil cihaz elde edildi. Yapılan operasyonlar sonucunda 4 şahsa kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.
YAŞAM
13 Eylül 2022 - 16:32
Sivas'ta telefon kaçakçılarına darbe
Sivas'ta polis ekipleri tarafından kaçakçılığa yönelik yapılan operasyonlarda birden fazla kaçak mobil cihaz elde edildi.
YAŞAM
13 Eylül 2022 - 16:32
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