YAŞAM
13 Eylül 2022 - 16:32

Sivas'ta telefon kaçakçılarına darbe

Sivas'ta polis ekipleri tarafından kaçakçılığa yönelik yapılan operasyonlarda birden fazla kaçak mobil cihaz elde edildi.

YAŞAM
13 Eylül 2022 - 16:32
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Sivas’ta telefon kaçakçılarına darbe

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sivas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 55 adet gümrük kaçağı mobil cihaz elde edildi. Yapılan operasyonlar sonucunda 4 şahsa kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.

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Haber Editörü
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