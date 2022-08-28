YAŞAM
28 Ağustos 2022 - 22:22

Sivas'ta Temmuzda 4 Bin 176 Araç Devredildi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 Temmuz ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini açıkladı.

YAŞAM
28 Ağustos 2022 - 22:22
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Sivas'ta Temmuzda 4 Bin 176 Araç Devredildi



TÜİK'ten derlenen bilgilere göre Sivas'ta temmuz ayında motorlu kara taşıtı sayısı 172 bin 932 oldu. Trafiğe kayıtlı taşıtların 90 bin 909'unu otomobil, 34 bin 506'sını traktör, 27 bin 664'ünü kamyonet, 8 bin 745'ini motosiklet, 6 bin 271'ini kamyon, 2 bin 989'unu minibüs, bin 259'unu otobüs, 589'unu ise özel amaçlı araç oluşturdu.


TÜİK, illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı. Buna göre Sivas'ta temmuz ayında 4 bin 176 aracın devri yapıldı.




Taşıt türüne göre devri yapılan araçların 2 bin 896'sını otomobil, 71'ini minibüs, 20'sini otobüs, 545'ini kamyonet, 86'sını kamyon, 178'ini motosiklet, 7'sini özel amaçlı araçlar, 373'ünü de traktör oluşturdu.

EDİTOR
Abidin brt
Abidin brt
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