YAŞAM
09 Eylül 2022 - 15:53

Sivas'ta tıra çarpan otomobil hurdaya döndü: 5 yaralı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

YAŞAM
09 Eylül 2022 - 15:53
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Sivas’ta tıra çarpan otomobil hurdaya döndü: 5 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas- Kayseri karayolu Hanlı tren istasyonu yakınlarında meydana geldi. 06 ZB 718 plakasına sahip Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde bulunan tıra arkadan çarparak yoldan çıktı. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri yollandı. Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza konusu ile ilgili inceleme başlatıldı.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Avcılar'da metrobüsler çarpıştı
Avcılar'da metrobüsler çarpıştı
Tartıştığı komşusunu bıçaklayarak öldürdü
Tartıştığı komşusunu bıçaklayarak öldürdü
Muğla-Denizli sınırındaki orman yangını devam ediyor
Muğla-Denizli sınırındaki orman yangını devam ediyor
DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi
DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi
Mersin'deki orman yangını kontrol altına alındı
Mersin'deki orman yangını kontrol altına alındı
Halk otobüsünde ücretsiz kart kavgası kamerada
Halk otobüsünde ücretsiz kart kavgası kamerada
Son Haberler
Avcılar'da metrobüsler çarpıştı
Avcılar'da metrobüsler çarpıştı
Tartıştığı komşusunu bıçaklayarak öldürdü
Tartıştığı komşusunu bıçaklayarak öldürdü
İngilizler yeni kralını sevgiyle karşıladı
İngilizler yeni kralını sevgiyle karşıladı
Putin: 'Dışişleri Bakanlığından gübre tedariki çözümünde BM temsilcileriyle çalışmasını rica ediyorum'
Putin: 'Dışişleri Bakanlığından gübre tedariki çözümünde BM...
Muğla-Denizli sınırındaki orman yangını devam ediyor
Muğla-Denizli sınırındaki orman yangını devam ediyor
DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi
DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi tutuklama talebiyle nöbetçi...
Mersin'deki orman yangını kontrol altına alındı
Mersin'deki orman yangını kontrol altına alındı
Halk otobüsünde ücretsiz kart kavgası kamerada
Halk otobüsünde ücretsiz kart kavgası kamerada
ABD ve NATO'dan Türkiye-Yunanistan açıklaması!
ABD ve NATO'dan Türkiye-Yunanistan açıklaması!
Bakan Varank: 'Gençlerimizin kendi ayakları üzerinde durmasını istiyoruz'
Bakan Varank: 'Gençlerimizin kendi ayakları üzerinde durmasını istiyoruz'
Okan Buruk: 'Bu kadar değişim beklemiyorduk'
Okan Buruk: 'Bu kadar değişim beklemiyorduk'
Yaz transfer sezonu sona erdi
Yaz transfer sezonu sona erdi
Darende’de kaza: 2 yaralı
Darende’de kaza: 2 yaralı
Elazığ’da tekne battı: Tekneyle birlikte suda kaybolan şahsı arama çalışmaları sürüyor
Elazığ’da tekne battı: Tekneyle birlikte suda kaybolan şahsı arama...
İş Sanat Çarşamba Sahnesi, perşembe günü sona eriyor
İş Sanat Çarşamba Sahnesi, perşembe günü sona eriyor