Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas- Kayseri karayolu Hanlı tren istasyonu yakınlarında meydana geldi. 06 ZB 718 plakasına sahip Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde bulunan tıra arkadan çarparak yoldan çıktı. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri yollandı. Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza konusu ile ilgili inceleme başlatıldı.
YAŞAM
09 Eylül 2022 - 15:53
Sivas'ta tıra çarpan otomobil hurdaya döndü: 5 yaralı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
YAŞAM
09 Eylül 2022 - 15:53
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