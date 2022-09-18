Sivas’ta tırla kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, Gemerek ilçesi girişinde gerçekleşti. M.C. yönetimindeki 38 AGY 064 plakasına sahip BMC marka tırla, İ.Y. yönetimindeki 58 ABA 137 plakasına sahip Ford marka kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü İ.Y. yaralandı. Yaralı ambulansla Gemerek Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavilerine başlandı. Kazayla ilgili soruşturmaya başlatıldı.
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