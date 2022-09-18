Sivas’ta trafik kazası: 3 yaralı

Kaza, saat 18.30 sıralarında Sivas-Ankara karayolu Yıldızeli kavşağında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Y.S. (31) yönetimindeki 58 AAB 363 plakasına sahip Fiat marka hafif ticari otomobil ile Yıldızeli ilçesi girişinde N.Ö. idaresindeki 58 YA 716 plakasına sahip Ford marka minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araç üzerine bulunan 3 kişi yaralandı. Yararılar ambulanslarla Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ekipler kazayla ilgili tahkikat başlattı.