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08 Eylül 2022 - 23:36

Sivasspor 2 puan bıraktı!

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ilk hafta maçında Sivasspor ile Çekya ekibi Slavia Prag karşılaştı. Maç 1-1 beraberlikle sona erdi.

SPOR
08 Eylül 2022 - 23:36
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Sivasspor 2 puan bıraktı!


MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Appindangoye'nin hatalı geri pasında Olayinka topu kazanıp sağ çaprazdan sert bir şutla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1



8. dakikada ceza sahasının sağ kanadında topla buluşan Usor'un vuruşunda kaleci Ali Şaşal meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

27. dakikada Gradel'in ortasında penaltı noktası üzerinde Dia Saba'nın şutu ağlara gitti. 1-1

42. dakikada Masopust'un ceza sahası içerisinden kullandığı sert şutta Ali Şaşal topa hakim oldu.

55. dakikada Goutas'ın ortaladığı topa ceza sahası içerisinde bulunan N'jie çıkış yapsa da kaleci Mandous erken davranıp topu çıkarttı.

61. dakikada Doudera'nın ortasında Ewerton arka direkte kafası ile vurdu. Top az farkla auta çıktı.

65. dakikada Provod taç atışından kazandığı topu kaleye çevirip uzun bir şutla kaleyi hedef aldı. Ali Şaşal parmak uçlarıyla topu çeldi.

90+2 dakikada ikinci sarı kartını gören Keita kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Stat: Sivas 4 Eylül
Hakemler: Fran Jovic, Hrvoje Radic, Luka Pusic

Sivasspor: Ali Şaşal, Appindangoye, Goutas, Robin Yalçın (Caner dk. 80), Uğur, Keita, Ulvestad, N'jie (Ahmed dk. 73), Dia Saba, Gradel, James (Yatabare dk. 19)
Yedekler: Muammer, Charisis, Angielski, Hakan, Ziya, Kaan, Mehmet
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Slavia Prag: Mandous, Ousou, Masopust (Tecl dk. 77), Kacharaba (Tiehi dk. 46), Holes, Sevcik, Usor (Schranz dk. 63), Traore (Provod dk. 46), Doudera, Jurasek (Ewerton dk. 46), Olayinka
Yedekler: Dvorak, Subert, Labik
Teknik Direktör: Jindrich Trpisovsky

Goller: Dia Saba (dk. 27) (Sivasspor), Olayinka (dk. 4) (Slavia Prag)
Kırmızı kart: Keita (dk. 90)(Sivasspor)
Sarı kartlar: Keita, Gradel, Goutas (Sivasspor), Jurasek, Usor, Masopust, Trpisovsky (Slavia Prag)

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