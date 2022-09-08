Sivasspor 2 puan bıraktı!













8. dakikada ceza sahasının sağ kanadında topla buluşan Usor'un vuruşunda kaleci Ali Şaşal meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.42. dakikada Masopust'un ceza sahası içerisinden kullandığı sert şutta Ali Şaşal topa hakim oldu.55. dakikada Goutas'ın ortaladığı topa ceza sahası içerisinde bulunan N'jie çıkış yapsa da kaleci Mandous erken davranıp topu çıkarttı.61. dakikada Doudera'nın ortasında Ewerton arka direkte kafası ile vurdu. Top az farkla auta çıktı.65. dakikada Provod taç atışından kazandığı topu kaleye çevirip uzun bir şutla kaleyi hedef aldı. Ali Şaşal parmak uçlarıyla topu çeldi.90+2 dakikada ikinci sarı kartını gören Keita kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.: Sivas 4 Eylül: Fran Jovic, Hrvoje Radic, Luka Pusic: Ali Şaşal, Appindangoye, Goutas, Robin Yalçın (Caner dk. 80), Uğur, Keita, Ulvestad, N'jie (Ahmed dk. 73), Dia Saba, Gradel, James (Yatabare dk. 19): Muammer, Charisis, Angielski, Hakan, Ziya, Kaan, Mehmet: Rıza Çalımbay: Mandous, Ousou, Masopust (Tecl dk. 77), Kacharaba (Tiehi dk. 46), Holes, Sevcik, Usor (Schranz dk. 63), Traore (Provod dk. 46), Doudera, Jurasek (Ewerton dk. 46), Olayinka: Dvorak, Subert, LabikDirektör: Jindrich Trpisovsky: Dia Saba (dk. 27) (Sivasspor), Olayinka (dk. 4) (Slavia Prag): Keita (dk. 90)(Sivasspor): Keita, Gradel, Goutas (Sivasspor), Jurasek, Usor, Masopust, Trpisovsky (Slavia Prag)