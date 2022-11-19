Sivasspor'da Dia Saba performansıyla dikkatleri çekiyor













10 gole katkı sağladı!

Spor Toto Sper Lig'de bu sezon beklentilerin oldukça altında kalan Sivasspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde pek istediği gibi bir sezon geçiremiyor.Sezon başında Al Nassr'dan bonservis ücreti ödenmeden transfer edilen Dia Saba, takıma katılığı ilk günlerde sönük bir görüntü çizerken sonrasında performansını yükseltmeyi başardı.Sivasspor formasıyla sezon başından beri toplamda tüm kulvarlarda 17 karşılaşmada süre alma başarısını gösteren İsrailli yıldız bu maçlarda 5 gol ve 5 asistlik bir performans sergileyerek doğrudan 10 gole katkı sağlamayı başarmıştı. Rıza Çalımbay ve ekibinin Dia Saba'nın performansından oldukça memnun olduğu öğrenilirken aynı zamanda ilerleyen haftalarda İsrailli futbolcunun performansını daha da yukarıya taşıyabileceğini düşündüğü gelen bilgiler arasında yer alıyor.