Kırmızı-beyazlı takımın oldukça verimli geçiren golcüsü Leke James, sol ayak tarak kemiğindeki kırık nedeniyle Acıbadem Fulya Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Faruk Taşer tarafından ameliyat edildi. Prof. Dr. Taşer, oldukça verimli geçiren geçen operasyon sonrası sporcunun sağlık durumunun iyi olduğuna dikkat çekti.
SPOR
21 Eylül 2022 - 16:34
Sivasspor'da Leke James ameliyat oldu
Sivasspor'un forvet oyuncusu Leke James, sol ayak tarak kemiğindeki kırık nedeniyle bugün ameliyat oldu.
SPOR
21 Eylül 2022 - 16:34
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