Sivasspor'dan forvet harekatı! Sory Kaba için pazarlıklar başlayacak













Sivasspor'un gündemindeki forvet ise belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 5.Tur maçında Esenler Erokspor ile karşılaşacak olan Sivasspor'da çalışmalar sürüyor. Dünya Kupası arası öncesi ligi 11 puanla 17.sırada kapatan Sivasspor, ara sonrası Rıza Çalımbay önderliğinde çıkış yakalayarak tehlike bölgesinden uzaklaşmak istiyor.Sivasspor'da ara transfer dönemi çalışmaları da Rıza Çalımbay’ın raporu doğrultusunda devam ediyor. Forvette bu sezon büyük sıkıntılar yaşayan Sivasspor'da ara transfer döneminde forvet transferi gündeme geldi. Eylül ayında sol ayak tarak kemiğindeki kırık nedeniyle ameliyat edilen Leke James'in bir süre daha sahalardan uzak kalacağı öğrenilirken bu oyuncunun yokluğu Sivasspor'u ofansif anlamda yoksun bıraktı.Midtjylland forması giyen 27 yaşındaki Gineli forvet Sory Kaba'yı gündemine alan Sivasspor Yönetimi, önümüzdeki günlerde oyuncuya resmi teklif yapması bekleniyor. Kulübü ile 1.5 sezonluk sözleşmesi kalan Sory Kaba'yı, Danimarka ekibi Midtjylland'ın düşük bir bonservis bedeli ile göndermeye sıcak baktığı iddia edildi.