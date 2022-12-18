Sivasspor'dan forvet harekatı! Sory Kaba için pazarlıklar başlayacak

Ziraat Türkiye Kupası 5.Tur maçında Esenler Erokspor ile karşılaşacak olan Sivasspor'da çalışmalar sürüyor. Dünya Kupası arası öncesi ligi 11 puanla 17.sırada kapatan Sivasspor, ara sonrası Rıza Çalımbay önderliğinde çıkış yakalayarak tehlike bölgesinden uzaklaşmak istiyor.
Sivasspor'da ara transfer dönemi çalışmaları da Rıza Çalımbay’ın raporu doğrultusunda devam ediyor. Forvette bu sezon büyük sıkıntılar yaşayan Sivasspor'da ara transfer döneminde forvet transferi gündeme geldi. Eylül ayında sol ayak tarak kemiğindeki kırık nedeniyle ameliyat edilen Leke James'in bir süre daha sahalardan uzak kalacağı öğrenilirken bu oyuncunun yokluğu Sivasspor'u ofansif anlamda yoksun bıraktı.