SPOR
10 Eylül 2022 - 09:06

Sivasspor ile İstanbulspor ligde ilk kez karşılaşacak

DG Sivasspor, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında oynayacağı İstanbulspor ile ligde ilk defa karşılaşacak.

SPOR
10 Eylül 2022 - 09:06
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Sivasspor ile İstanbulspor ligde ilk kez karşılaşacak


Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Sivasspor, yarın saat 17.00'da sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 5 haftada kırmızı-beyazlılar, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 3 puanla 15. sırada yer almakta. İstanbul temsilcisi ise 3 mağlubiyet ve 1 galibiyet alarak 3 puanla 16. sırada yer almakta.

Ligde ilk randevu



Sivasspor ile İstanbulspor, Süper Lig'de ilk defa karşı karşıya gelecek. İki takım bundan önce Aralık 2002'de Türkiye Kupası maçında karşılaşmış maç 1-0 Sivasspor'un üstünlüğü ile sona ermişti. İstanbul temsilcisi, Sivas ekibinin Süper Lig tarihinde karşılaşacağı 43. takım olacak.

Düdük Hüseyin Göçek'te

Mücadelede hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak. Göçek'in yardımcılıklarını ise Samet Çavuş ve Ata Yıldırım yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi de Tarık Güldal olacak.

Sivasspor'da 2 sakat bulunuyor

Kırmızı-beyazlıların, İstanbulspor ile oynayacağı maçta 2 eksik futbolcusu bulunuyor. Sakatlığı bulunan Erdoğan Yeşilyurt ve Leke James, İstanbulspor karşısında görev yapamayacak.

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