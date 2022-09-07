SPOR
07 Eylül 2022 - 16:30

Sivasspor - İstanbulspor maçı Hüseyin Göçek yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak DG Sivasspor - İstanbulspor maçında hakem Hüseyin Göçek görev yapacak.

SPOR
07 Eylül 2022 - 16:30
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Sivasspor - İstanbulspor maçı Hüseyin Göçek yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 11 Eylül Pazar günü Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 17.00'da başlayacak olan Sivasspor - İstanbulspor maçının hakemleri açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada Hüseyin Göçek düdük çalacak. Göçek'in yardımcılıklarını Ata Yıldırım ve Samet Çavuş yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Tarık Güldal olacak.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Adana Demirspor, Beşiktaş'lı futbolcu Gökhan Töre'yi renklerine bağladı!
Adana Demirspor, Beşiktaş'lı futbolcu Gökhan Töre'yi renklerine bağladı!
12 Dev Adam İspanya yenilgisiyle grubu ikinci tamamladı!
12 Dev Adam İspanya yenilgisiyle grubu ikinci tamamladı!
Konyaspor'un Amar Rahmanovic'i Krylya Sovetov Samara'ya transfer oldu.
Konyaspor'un Amar Rahmanovic'i Krylya Sovetov Samara'ya transfer oldu.
UEFA Şampiyonlar Lig maçları şifresiz izlenir mi? Ajax-Rangers ve Napoli-Liverpool maçları TV 8.5'tan şifresiz izleme linki
UEFA Şampiyonlar Lig maçları şifresiz izlenir mi? Ajax-Rangers ve Napoli-Liverpool maçları TV 8.5'tan şifresiz izleme linki
Fatih Karagümrük takımı kadrosunu genişletmeye devam ediyor! Burak Kapacak artık Fatih Karagümrük'te!
Fatih Karagümrük takımı kadrosunu genişletmeye devam ediyor! Burak Kapacak artık Fatih Karagümrük'te!
Mercedes-Benz, Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru oldu
Mercedes-Benz, Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru oldu
Son Haberler
Malatya'da bariyerlere çarparak savrulan araçtaki 2 kişi yaralı olarak kurtuldu!
Malatya'da bariyerlere çarparak savrulan araçtaki 2 kişi yaralı olarak...
Bacanağını öldürdükten sonra kahvede çay içip cinayeti anlatmış
Bacanağını öldürdükten sonra kahvede çay içip cinayeti anlatmış
En düşük maaş 8 bin TL oldu, işçiler göbek atarak kutladı
En düşük maaş 8 bin TL oldu, işçiler göbek atarak kutladı
Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız göreve başladı
Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız göreve başladı
Siirt’te yer altından gelen sesler için AFAD ekipleri köyde incelemede bulundu
Siirt’te yer altından gelen sesler için AFAD ekipleri köyde incelemede...
Adana Demirspor, Beşiktaş'lı futbolcu Gökhan Töre'yi renklerine bağladı!
Adana Demirspor, Beşiktaş'lı futbolcu Gökhan Töre'yi renklerine bağladı!
Muğla'da yaşanan olay bu kadarına da pes dedirtti! İnternet modeminden uyuşturucu çıktı!
Muğla'da yaşanan olay bu kadarına da pes dedirtti! İnternet modeminden...
Düzce ve İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Düzce ve İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Konya'da yol verme kavgası: 4 kişi silahla yaralandı!
Konya'da yol verme kavgası: 4 kişi silahla yaralandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan’da Sancaklı liderlerle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan’da Sancaklı liderlerle görüştü
Türk Hava Kuvvetleri'nin Turaz Kartalı 2022 tatbikatı Azerbeycan'da hız kesmeden devam ediyor!
Türk Hava Kuvvetleri'nin Turaz Kartalı 2022 tatbikatı Azerbeycan'da...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Balkan turunda Belgrad Kulesini ziyaret etmeyi ihmal etmedi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Balkan turunda Belgrad Kulesini ziyaret etmeyi...
Gece kartallarının dikkati ile motosiklet hırsızı yakalandı
Gece kartallarının dikkati ile motosiklet hırsızı yakalandı
Hadise ile Mehmet Dinçerler'in ayrılık iddiası magazinde bomba etkisi yarattı!
Hadise ile Mehmet Dinçerler'in ayrılık iddiası magazinde bomba etkisi...
Ankara'da sokakta çocuk cesedi bulunmuştu! Olayla ilgili aileye en yakın isimlerden biri tutuklandı
Ankara'da sokakta çocuk cesedi bulunmuştu! Olayla ilgili aileye en yakın...