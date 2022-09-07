Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 11 Eylül Pazar günü Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 17.00'da başlayacak olan Sivasspor - İstanbulspor maçının hakemleri açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada Hüseyin Göçek düdük çalacak. Göçek'in yardımcılıklarını Ata Yıldırım ve Samet Çavuş yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Tarık Güldal olacak.
SPOR
07 Eylül 2022 - 16:30
Sivasspor - İstanbulspor maçı Hüseyin Göçek yönetecek
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak DG Sivasspor - İstanbulspor maçında hakem Hüseyin Göçek görev yapacak.
SPOR
07 Eylül 2022 - 16:30
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