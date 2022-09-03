SPOR
03 Eylül 2022 - 21:38

Sivasspor, Karagümrük maçında gol yok!

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında DG Sivasspor, sahasında Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kaldı.

SPOR
03 Eylül 2022 - 21:38
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Sivasspor, Karagümrük maçında gol yok!


9. dakikada Diagne'nin pasında Colley'in ceza sahasının sağ çaprazından yaptığı sert şutta top az farkla dışarı çıktı.

21. dakikada Goutas'ın ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan N'jie'nin vuruşunda kaleci Vivano kurtarmayı başardı.



40. dakikada Caner'in pasında ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Borini etkisiz vurdu, top kalesi Ali Şaşal'da kaldı.

61. dakikada Dia Seba'nın ceza sahası yayı üzerinden verdiği ara pasla topla buluşan N'jie'nin şutunu kaleci Viviano kornere çeldi.

73. dakikada sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında Gradel'in ceza sağası dışından verdiği pasla topla buluşan Ulvestad'ın vuruşunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.

89. dakikada ikinci sarı kartını gören Uğur kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Sivasspor maçın son dakikalarını 10 kişi oynadı.

90. dakikada Dresevic'in pasıyla ceza yayı dışından topla buluşan Shukurov'un sert şutunda kaleciden seken top direğe çarparak oyun alanına döndü.

Stat: Yeni Sivas 4 Eylül
Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Kısal, Mehmet Salih Mazlum

DG Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Uğur, Appindangoye, Goutas, Charisis (Dia Seba dk. 46), Keita, Hakan (Ulvestad dk. 55), N'Jie (Angielski dk. 64), Gradel (Ziya dk. 90 ?), James (Yatabare dk. 55)
Yedekler: Emre, Muammer, Cofie, Kaan, Mehmet
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

V. Fatih Karagümrük: Viviano, Dresevic, Salih, Caner, Baniya, Colley (Kerim dk. 75), Durmaz (Levent dk. 65), Shukurov, Diagne (Kazım dk. 87 ?), Borini, Ozdoev
Yedekler: Batuhan, Emir, Ricci, Anwan, Efecan, Burak, Berke
Teknik Direktör: Andrea Pirlo

Kırmızı Kart: Uğur (dk. 89) (DG Sivasspor)
Sarı Kartlar: Uğur (DG Sivasspor) Salih, Borini (V. Fatih Karagümrük)

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