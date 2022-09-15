Sivasspor Romanya'da kazandı, iddiasını arttırdı!













8. dakikada Sivasspor'da Musa kaptığı topla ceza sahası yayından vuramadı. Ceza sahasının solunda topu kontrol eden Gradel, meşin yuvarlağa sert vurdu ama top savunmadan döndü.25. dakikada sağ kanattan kazanılan kornerde Deac topu arka direğe gönderdi. Yeboah topa kafayı vurdu ama top direkten döndü. Seken topu Muhar kafasıyla tamamladı. Sivasspor savunmasında Charisis topu çizgiden kafayla çıkardı.41. dakikada hızlı gelişen Sivasspor atağında Angielski sağ çaprazdan ceza sahasına girdi ve Cluj savunmasında Burca'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem devam kararı verdi.56. dakikada Yeboah sağ kanattan ceza sahasına girdi. Uğur'un müdahalesiyle yerde kalan Yeboah penaltı beklerken, hakem devam kararı verdi.66. dakikada sol kanattan gelişen Cluj atağında ceza sahası sol içinde topla buluşan Paun, yerden pasında Janga'nın vuruşunda top az farkla auta gitti.70. dakikada Sivasspor'da Uğur'un uzun pasıyla savunma arkasına sarkan N'Jie kalesini terk eden kalecinin üstünden aşırtmak istedi. Ancak Cluj savunmasında Yuri müsaade etmedi. 81. dakikada sol kanattan paslarla gelen Sivasspor'da Gradel ceza sahası içine derinlemesine oynadı. Angielski yerden uzak köşeye vurdu ve top yandan auta gitti.: Dr. Constantin Radulescu: Allard Lindhout, Mario Diks, Erwin Zeinstra: Simone Scuffet, Andrei Burca, Cristian Manea (Christopher Braun dk. 78 ?), Ciprian Deac (Paun dk. 57), Claudiu Petrila (Mihai Bordeianu dk. 56), Emmanuel Yeboah, Bismark Adjei-Boateng (Sergiu Buş dk. 78 ?), Rangelo Janga (Cephas Malele dk. 68), Yuri Matias, Camora, Karlo Muhar: Cristian Balgradean, Karlo Brucic, Jean-Claude Billong, Roger, Vito Hammershoj Mistrati, Denis Kolinger, Lovro Cvek: Dan Petrescu: Ali Şaşal, Murat Paluli, Uğur Çiftçi, Aaron Appindangoye, Dimitris Goutas, Max Gradel, Dia Saba (Mehmet Albayrak dk. 90 ?), Charis Charisis, Karol Angielski (Caner Osmanpaşa dk. 84 ?), Fredrik Ulvestad, Ahmed Musa (Clinton N'jie dk. 57): Baver Kuçkar, Muammer Yıldırım: Rıza Çalımbay: Max Gradel (dk. 28 pen.) (Sivasspor): Uğur, Ali Şaşal, Ulvestad (Sivasspor), Camora, Burca (CFR Cluj)