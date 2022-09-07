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07 Eylül 2022 - 09:20

Sivasspor, Slavia Prag'ı konuk edecek

UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının ilk haftasında yarın Çekya temsilcisi Slavia Prag ile sahasında karşılaşacak DG Sivasspor, Avrupa kupalarında 23. maçına çıkacak.

SPOR
07 Eylül 2022 - 09:20
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Sivasspor, Slavia Prag’ı konuk edecek

UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının ilk maçında Sivasspor, yarın Slavia Prag'ı konuk edecek. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak müsabakayı Hırvat hakem Fran Jovic yönetecek. Karşılaşmaya galibiyet için çıkacak olan kırmızı-beyazlılar, rakibini yenip grup maçlarına galibiyetle başlamak istiyor. Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesi eksik veya sakat futbolcu bulunmuyor.

Avrupa'daki 23. maçı

Sivasspor, sahasında oynayacağı Slavia Prag mücadelesiyle birlikte Avrupa kupalarındaki 23. maçına çıkacak. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 22 müsabakada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 13 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 22 gol atan Sivas temsilcisi, ağlarında ise 43 gole engel olamadı.

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Haber Editörü
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